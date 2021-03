Apple a discrètement ajouté les indices de réparabilité des iPhone et MacBook à son site Web français

Afin de se conformer à la loi antigaspillage, Apple attribue désormais un indice de réparabilité à ses smartphones et à ses ordinateurs.

Le mouvement du droit à la réparation a pris des mesures positives. Apple et Samsung ont récemment commencé à étiqueter leurs appareils avec des scores de réparabilité en France. Certes, cela est devenu obligatoire dès le début de cette année. Cependant, les deux sociétés, qui se sont opposées à d’autres lois dans le passé, ne se sont pas plaintes de ces nouvelles règles.

La loi française oblige désormais les fabricants d’électronique à afficher les indices de réparabilité de leurs produits. La législation est entrée en vigueur le 1er janvier, mais les entreprises ont jusqu’à l’année prochaine avant que les régulateurs ne commencent à imposer des amendes pour faire appliquer la règle. Apple et Samsung ont déjà commencé à afficher les étiquettes sur leurs sites Web et dans les magasins.

Notons que les fabricants sont autorisés à auto-déclarer leurs scores mais sont liés par des directives strictes. Les cotes vont de 1 à 10, les scores plus élevés indiquant que l’appareil est plus facilement réparable.

Des éléments comme la facilité de démontage et la disponibilité des manuels de réparation ou des pièces de rechange sont pris en compte dans les scores.

Par exemple, l’iPhone 11 se classe 4,5, tandis que l’iPhone 12 a obtenu un solide 6,0. Selon les listes détaillées qu’Apple a récemment ajoutées à la version française de ses pages d’assistance, les téléphones plus récents sont plus réparables car ils sont plus faciles à démonter et parce que les pièces sont moins chères.

Bien que ni Apple ni Samsung n’aient commenté la nouvelle loi, il est prudent de supposer qu’ils ne sont probablement pas heureux d’avoir à répertorier les scores de réparabilité, en particulier sur les produits qui ne sont pas à la hauteur dans ce domaine. Apple a été un opposant catégorique aux lois sur le droit de réparer dans le passé, mais a commencé à assouplir sa position plus récemment. Heureusement, les règles permettent aux fabricants d’appareils d’augmenter facilement le classement d’un produit.

Par exemple, Le Monde rapporte que Samsung a publié un guide de réparation Galaxy S21 Plus en ligne pour augmenter son score. Étant donné que la plupart des entreprises les utilisent déjà en interne, les manuels en ligne sont un moyen pratiquement sans effort pour les OEM d’améliorer le classement de leurs produits. Rendre les pièces détachées plus facilement disponibles est une autre chose qu’ils peuvent faire sans trop de tracas.

Ces éléments apparemment insignifiants sont au cœur du projet de loi. Au lieu d’exiger des fabricants qu’ils autorisent carrément les réparations par des tiers, à laquelle Apple et d’autres ont longtemps résisté, les législateurs les ont obligés à se concurrencer en termes de réparabilité, et ils semblent s’y prendre sans se plaindre.