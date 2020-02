SpaceX a terminé avec succès son 4eme lancement de satellites Starlink

SpaceX termine avec succès son quatrième lancement de satellites pour le service Internet «Starlink».

SpaceX est peut-être mieux connu pour ses fusées, mais la société a également d’autres ambitions. Elle souhaite également devenir un FAI grâce à son service Internet « Starlink », qui utilisera des satellites pour créer un réseau orbital mondial dont tous pourront profiter, en particulier les personnes habitant dans des zones rurales ou mal desservies.

Malgré certaines craintes des astronomes entourant l’idée, le déploiement de satellites de Starlink s’est principalement poursuivi comme prévu. Les premiers satellites de test Starlink ont été lancés en mai 2019 et deux lots supplémentaires ont suivi avant la fin de l’année.

Cette semaine, SpaceX a franchi une nouvelle étape: la société a lancé avec succès sa quatrième charge utile Starlink via la fusée Falcon 9, qui contenait 60 satellites diffusant Internet. Cela peut sembler être un chiffre significatif. Cela porte le nombre total de satellites Starlink actifs à environ 240, mais étant donné les objectifs plus larges de SpaceX, ce n’est qu’une petite partie de la flotte.

Au total, SpaceX veut déployer des dizaines de milliers de satellites, ce qui pourrait prendre un certain temps au rythme auquel le géant spatial va. Quoi qu’il en soit, le résultat final en vaudra probablement la peine. SpaceX veut que Starlink offre à ses clients une connexion Internet haut débit à haut prix à un prix abordable, bien que les détails n’aient pas encore été définis. Et si SpaceX n’est pas la seule entreprise à vouloir construire un immense réseau Internet via des satellites, mais elle la seule à construire des fusées réutilisables. Cet avantage lui permet d’agir plus rapidement que ses concurrents.

Vous pouvez regarder un enregistrement du dernier lancement de Starlink ci-dessus, mais si vous voulez en savoir plus sur le projet dans son ensemble, n’hésitez pas à consulter plus de notre couverture ici. Alternativement, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Starlink pour plus d’informations.