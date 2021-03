Netflix : les nouveautés séries et films de Mars 2021

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français de Netflix pour le mois de Mars 2021.

Netflix a communiqué la liste de toutes les nouveautés attendues sur le service de sVOD pour ces prochaines semaines. La plus attendue de toutes est l’arrivée de la septième saison de la série Sky Rojo, nouvelle série d’Alex Pina, le créateur de La Casa de Papel.

Sky Rojo sera disponible à partir du 19 mars, et suivra la course contre la montre de Coral, Wendy et Gina, trois prostituées qui tentent de fuir les hommes de main de leur proxénète Romeo après une violente altercation. Les trois jeunes femmes vont tout tenter pour rester en vie malgré les inévitables dangers qu’elles croiseront sur leur route.

En terme de production hexagonale, vous pourrez voir CAÏD, qui est une adaptation d’un long-métrage auto produit, créé et réalisé par Ange Basterga et Nicolas Lopez. La série suit un réalisateur et son caméraman, envoyés tourner un clip de rap au cœur des cités du sud de la France, qui vont être mêlés malgré eux à une guerre des gangs.

Côté films, on peut retenir Moxie. Réalisé par Amy Poehler, ce film se focalise sur l’histoire d’une ado de 16 ans ultra timide qui va lancer une revue anonyme afin de dénoncer le sexisme ordinaire omniprésent dans son établissement. Ce qui ne sera évidemment pas bien vu par tout le monde.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Netflix en Mars figure ci-dessous.

Films :

1er mars 2021 : Les Affranchis ;

1er mars 2021 : Coup de Torchon ;

1er mars 2021 : La vie et rien d’autre ;

1er mars 2021 : The Stepford Wives ;

1er mars 2021 : Jour J ;

3 mars 2021 : Moxie ;

4 mars 2021 : Call me by Your Name ;

5 mars 2021 : Dogwashers ;

5 mars 2021 : Sentinelle ;

12 mars 2021 : Des vies froissées ;

12 mars 2021 : Yes Day ;

18 mars 2021 : Cabras Da Peste ;

19 mars 2021 : Un petit Problème ;

25 mars 2021 : Notre Eté ;

26 mars 2021 : A Week Away ;

26 mars 2021 : Bad Trip ;

Bientôt : The Yin Yang Master.

Documentaires :

1er mars 2021 : Biggie I Got a Story to Tell ;

3 mars 2021 : Trahison chez les Mormons le faussaire assassin ;

5 mars 2021 : Nevenka Fernandez brise le silence ;

10 mars 2021 :Last Chance U ;

17 mars 2021 : Varsity Blues le scandale des admissions universitaires

24 mars 2021 : Seaspiracy la pêche en question.



Séries Télévisées :

10 mars 2021 : Caïd ;

12 mars 2021 : Paradise Police (partie 3) ;

12 mars 2021 : The One ;

12 mars 2021 : Love Alarm (saison 2) ;

17 mars 2021 : Soupçons, les dessous de l’affaire Wesphael ;

19 mars 2021 : Sky Rojo ;

19 mars 2021 : Formula 1 Pilotes de leur destin (saison 3) ;

24 mars 2021 : Qui a tué Sara ? ;

26 mars 2021 : Les Irréguliers de Baker Street.

Animes :

1er mars 2021 : Kingdom (saison 2)

1er mars 2021 : L’Attaque des Titans (saison 3, partie 1) ;

1er mars 2021 : Chappelle’s Show (saisons 1 & 2) ;

4 mars 2021 : Pacific Rim The Black ;

18 mars 2021 : B The Beginning (saison 2, succession) ;

25 mars 2021 : DOTA Dragon’s Blood.

Enfants :

16 mars 2021 : Gaufrette et Mochi ;

19 mars 2021 : Alien TV (saison 2) ;

19 mars 2021 : La Country Sitter ;

25 mars 2021 : Hansel et Gretel, agents secrets.