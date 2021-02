Telegram : une mise à jour qui apporte l’autosuppression, widgets et liens d’invitation éphémères

L’application Telegram a publié une mise à jour qui apporte l’autosuppression, widgets et liens d’invitation éphémères.

Telegram met à jour son application de messagerie avec des options de suppression automatique des messages, des liens d’invitation expirants et de nouveaux groupes illimités. Tout comme Signal, Telegram a reçu une rafale de nouveaux utilisateurs dans la confusion entourant la politique de confidentialité de WhatsApp et maintenant la société adopte des fonctionnalités qui faisaient déjà partie des applications de ses concurrents, des fonctionnalités qui offrent plus de sécurité et de confidentialité.

La suppression automatique des messages était déjà possible dans les conversations secrètes chiffrées de Telegram, mais cette nouvelle mise à jour pour iOS et Android ajoute la possibilité de faire disparaître les messages dans n’importe quel type de discussion. La suppression automatique peut être activée dans les chats et configurée pour être supprimée 24 heures ou sept jours après l’envoi des messages. Cependant, la suppression automatique ne supprimera pas tous les messages; si un message a été envoyé avant l’activation de la fonctionnalité, il restera dans les parages. Les concurrents de Telegram avaient des fonctionnalités similaires: WhatsApp a introduit une fonctionnalité en 2020 et Signal a des messages qui disparaissent depuis au moins 2016.

Telegram apporte également des modifications aux groupes qui pourraient permettre le type d’expériences audio immédiates et informatives qui sont devenues populaires sur Clubhouse. Les nouveaux «groupes de diffusion» autorisent un nombre illimité de membres, mais limitent la création de messages aux administrateurs du groupe afin qu’ils puissent, eh bien, diffuser. Les chats vocaux, quant à eux, sont ouverts à tous dans un groupe de diffusion, et Telegram pense que la fonctionnalité devrait être «idéale pour les grandes communautés, où les gens peuvent suivre et prendre des interviews exclusives, des nouvelles ou simplement des discussions informelles».

Pour aider à garder ces groupes exclusifs (ou à les développer rapidement), Telegram ajoute des liens d’invitation expirants qui peuvent être configurés pour expirer après un certain nombre d’utilisations, un certain temps, ou les deux. Avec les nouvelles invitations, les administrateurs de groupe devraient être en mesure de mieux modérer les participants et de garder le sujet privé un peu plus privé.

De nombreux utilisateurs ont quitté WhatsApp pour Telegram par crainte que Facebook lise leurs messages. L’expansion des fonctionnalités de confidentialité telles que la suppression automatique semble être un bon moyen pour Telegram de répondre à ces préoccupations. Mais même avec de nouvelles options de confidentialité, Telegram n’offre toujours pas universellement une fonctionnalité attendue par de nombreux utilisateurs: le cryptage de bout en bout.

Tous les messages sur Telegram sont techniquement cryptés, mais les chats secrets sont les seuls à être consultables exclusivement sur les appareils des personnes participant. C’est une différence qui, selon Telegram, active des fonctionnalités telles que les nouveaux groupes de diffusion, mais même avec la suppression automatique, cela pourrait être un facteur décisif pour vous.

Vous pouvez voir la liste complète des nouvelles fonctionnalités sur le blog de Telegram.