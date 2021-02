TikTok va maintenant vous avertir des vidéos avec des informations douteuses

TikTok va afficher des avertissements sur les vidéos contenant des informations douteuses qui n’ont pas pu être vérifiées en amont.

TikTok commencera à afficher des avertissements sur les vidéos contenant des informations douteuses qui n’ont pas pu être vérifiées par les fact-checkers, et l’app commencera à avertir les utilisateurs lorsqu’ils repartageront ces vidéos que les informations n’ont pas été confirmées.

L’application affichera désormais un libellé d’avertissement sur ces vidéos qui se lit comme suit: « Attention: vidéo signalée pour un contenu non vérifié ». Cela signifie qu’un vérificateur de faits a examiné le contenu, mais n’a pas été en mesure de certifier qu’il était vrai ou faux. TikTok a déjà réduit la propagation de certaines vidéos non vérifiées, mais elles n’ont pas été signalées publiquement avant aujourd’hui. Les créateurs recevront désormais un message lorsqu’une mention d’avertissement est ajoutée à leur vidéo, et ces vidéos verront toutes leur distribution réduite.

Les utilisateurs seront également avertis lorsqu’ils repartageront une vidéo comportant un message d’avertissement. Après avoir cliqué sur le bouton de partage, qui vous permet de publier une vidéo en dehors de l’application, une fenêtre contextuelle vous demandera si vous êtes « sûr de vouloir partager cette vidéo? » Vous pouvez toujours partager la vidéo si vous le souhaitez, mais l’invite semble être conçue pour dissuader certaines personnes de suivre.

TikTok n’a pas indiqué combien de vidéos il regarde chaque jour pour vérifier les faits ni comment il choisit les vidéos à examiner. Un porte-parole a déclaré que la vérification des faits était souvent axée sur des sujets tels que les élections, les vaccins et le changement climatique et qu’une vidéo n’avait pas besoin d’atteindre une certaine popularité pour être examinée. Les vidéos qui enfreignent la politique de désinformation de TikTok seront supprimées purement et simplement.

D’autres applications sociales ont essayé des avertissements similaires au cours de l’année écoulée pour limiter la propagation de la désinformation. Facebook vous avertit avant de partager des contenus sur le Covid-19 ou des articles qui peuvent ne pas être à jour. Twitter vous avertira avant de retweeter d’éventuelles fausses informations et, sur une note beaucoup plus amusante, vous suggérera également d’ouvrir et de lire un article avant de le republier.