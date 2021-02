Des réactions de type Facebook arrivent sur Outlook

D’après une feuille de route de Microsoft, la version web de la messagerie Outlook va s’équiper de réactions comme sur Facebook.

Avez-vous déjà ressenti le besoin de répondre à un e-mail avec un emoji de rire instantané ou de visage triste, tel que popularisé par les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie? Probablement pas. Néanmoins, Microsoft va les ajouter dans une future mise à jour pour Outlook qui ajoutera des réactions de style Facebook.

La feuille de route du produit Microsoft présente une fonctionnalité en développement appelée « Outlook for the web: React to an email message ». Elle décrit la capacité des utilisateurs à réagir à un e-mail sans envoyer l’un des leurs grâce à une palette de réactions.

«Outlook sur le Web étend la capacité existante d’aimer les messages électroniques avec une icône de pouce levé. En plus des likes, les utilisateurs pourront ajouter des sentiments d’amour, de rire, de célébration, de remerciement ou de tristesse », écrit Microsoft.

Être capable de mettre un « J’aime » un e-mail est une fonctionnalité d’Outlook pour le Web depuis des années. Au lieu d’écrire une réponse, vous pouvez cliquer sur l’icône de pouce levé dans le coin supérieur droit d’un e-mail. Si quelqu’un « aime » votre message, une icône de pouce vers le haut apparaît dans l’e-mail avec un numéro indiquant le nombre de mentions « J’aime » qu’il a reçues. Vous pouvez également passer la souris sur l’icône pour voir les noms de ceux qui l’ont Liké.

Il semble que Microsoft ait décidé que le simple fait de pouvoir montrer son appréciation pour un e-mail ne suffisait pas et introduira une palette de nouvelles émotions. Ils devraient arriver pour l’application Web Outlook en mars.

Le bouton « J’aime » n’est toujours pas disponible sur l’application de bureau d’Outlook, il semble donc que les nouvelles réactions soient également limitées à la version Web, qui sera probablement une bonne nouvelle pour de nombreux utilisateurs.