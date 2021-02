GTA : des remasters de GTA 3, Vice City et San Andreas en préparation ?

Une nouvelle rumeur suggère que Rockstar Games pourrait sortir des remasters de GTA 3, Vice City et San Andreas.

Avec Red Dead Redemption 2 lancé en 2018, les fans attendent depuis quelques temps maintenant pour en savoir plus sur le prochain projet de Rockstar Games. Malheureusement, Rockstar Games a gardé un œil sur tout ce sur quoi il travaillait, ce qui a conduit à des rumeurs et à des spéculations en ligne. La dernière rumeur sur le prochain projet de Rockstar Games affirme que la société se tournera vers certains de ses titres plus anciens pour passer le temps d’ici à la sortie de son prochain blockbuster.

Cette rumeur provient des forums GTA, qui ont été une source d’informations solide par le passé. Il semble que les membres du forum, connus pour être des leakers crédibles, ont teasé que le prochain projet de Rockstar Games sera annoncé dans les 90 prochains jours et qu’il s’agira en fait d’un remaster des jeux Grand Theft Auto de l’ère PS2: Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas.

Toutefois, les fans devraient prendre ces informations avec des pincettes, car il s’agit principalement de spéculations basées sur des messages de forum, rien d’officiel n’ayant été annoncé par Rockstar. Cela étant dit, Rockstar a montré une tendance à rééditer ses jeux classiques GTA au fil des ans, le plus récemment apportant GTA 3, Vice City et San Andreas sur PS4. Peut-être que la collection sera simplement la version PS4 des jeux rassemblés dans un bundle et publiés pour plus de plateformes.

Pendant ce temps, si la collection de remaster de Grand Theft Auto est réelle, peut-être que les fans la verront au Super Bowl. Des rumeurs circulent selon lesquelles une bande-annonce de Grand Theft Auto tombera au Super Bowl le 7 février, bien que cela n’ait pas encore été confirmé. Et si la série est représentée au Super Bowl, qui veut dire que ce ne sera pas une bande-annonce pour la sortie de nouvelle génération de Grand Theft Auto 5, qui a déjà été annoncée et devrait être lancée cette année.