PureVPN déménage son siège aux îles Vierges britanniques

PureVPN, qui compte 3 millions d’utilisateurs, déplace son siège vers les îles Vierges britanniques.

Les VPN offrent la confidentialité en chiffrant votre trafic tout en cachant votre adresse IP et votre emplacement, mais le siège de votre fournisseur VPN est très important car de nombreux gouvernements peuvent légalement forcer les fournisseurs d’accès Internet à enregistrer votre historique de navigation, vos données de localisation, et même les messages texte, et transmettre ceux-ci aux agences de surveillance.

Après avoir passé plus de 15 ans à Hong Kong, PureVPN a décidé de changer de QG. La société exprime sa gratitude à Hong Kong pour toutes les années de support, et maintenant le service VPN s’est effectivement déplacé vers les îles Vierges britanniques.

Les îles Vierges britanniques occupent une position distinctive parmi les amateurs de protection de la vie privée pour leur soutien inégalé à l’inclusivité, à l’égalité et à l’ouverture. Comme Hong Kong, les îles Vierges britanniques sont l’endroit idéal pour une marque de VPN centrée sur la confidentialité, car elles offrent le bon environnement respectueux de la confidentialité. La nouvelle juridiction n’applique aucune mesure susceptible de porter atteinte à la vie privée de ses utilisateurs. Cela aidera PureVPN à continuer à offrir une tranquillité d’esprit totale à sa famille de plus de 3 millions de clients.

Les besoins des clients sont à la base des opérations de PureVPN, et la confidentialité des utilisateurs est un élément essentiel de tout ce que PureVPN propose. Maintenant qu’il est entré dans sa 15e année d’activité, PureVPN estime que la nouvelle juridiction des îles Vierges britanniques aidera à respecter l’engagement qu’elle a pris envers ses utilisateurs, ainsi qu’à permettre à ses équipes d’exceller dans ses services, en plus de continuer à se développer.

Déménager son siège social n’est pas une décision facile. Il était crucial pour PureVPN de sélectionner un endroit qui pourrait offrir le bon environnement juridique centré sur la confidentialité pour mener ses opérations. Après avoir analysé plusieurs emplacements et tenu des entretiens avec les autorités de plus de 17 pays différents, PureVPN a décidé que les îles Vierges britanniques étaient la meilleure solution.



« PureVPN a été fondé sur l’idée que les gens devraient être libres d’utiliser Internet de la manière envisagée par les fondateurs du World Wide Web », a déclaré Uzair Gadit, PDG de PureVPN. « Nous voulons que les gens naviguent librement sur Internet sans se soucier d’aucune sorte de surveillance ou de restrictions ».

PureVPN remercie chaleureusement Hong Kong pour l’espace et le soutien qu’il a fournis à l’entreprise. La ville a maintenu une position ferme contre la surveillance en ligne et n’a jamais appliqué de mesures susceptibles d’affecter la confidentialité des utilisateurs. Maintenant que PureVPN évolue d’un service VPN vers une solution de confidentialité holistique, la société pense que les îles Vierges britanniques sont le meilleur endroit pour réussir cette transition.