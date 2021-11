Microsoft abandonne la prise en charge de OneDrive sur les anciennes versions de Windows

Microsoft a décidé d’abandonner la prise en charge de OneDrive sur les anciennes versions de Windows.

Microsoft a annoncé qu’il cesserait de diffuser les mises à jour de l’application OneDrive sur les anciennes versions de Windows à partir du 1er janvier 2022. Alors que l’application restera utilisable pendant un certain temps, les utilisateurs de Windows 7, 8 ou 8.1 ont jusqu’au 1er mars 2022, avant leur les fichiers personnels cessent de se synchroniser avec le cloud.

La version grand public/personnelle du service cloud OneDrive de Microsoft atteint la fin de la prise en charge de Windows 7, 8 et 8.1 le 1er janvier 2022. Cela pourrait devenir une autre raison pour les utilisateurs de passer au dernier système d’exploitation de Microsoft, ou Windows 10 d’ailleurs, s’ils veulent toutes les capacités et la commodité de l’application de bureau de OneDrive.

Microsoft a révélé le développement dans un article de blog, affirmant que cette décision permettra à l’entreprise de se concentrer sur les nouvelles technologies et les nouveaux systèmes d’exploitation tout en offrant aux utilisateurs une expérience OneDrive à jour et sécurisée. Par conséquent, les mises à jour de l’application de bureau ne seront plus transmises aux anciennes versions de Windows.

Microsoft conseille aux utilisateurs concernés de passer à Windows 10 ou Windows 11 ; Cependant, si leurs systèmes ne sont pas pris en charge ou s’ils ne souhaitent pas faire le saut, ils devront télécharger et accéder manuellement aux fichiers sur OneDrive pour le Web. Ce dernier deviendra également leur seule destination pour le téléchargement de fichiers et la collaboration une fois la synchronisation sur l’application de bureau arrêtée le 1er mars 2022.

Il est important de noter que les modifications et les délais susmentionnés sont réservés aux utilisateurs personnels de OneDrive. Pour les utilisateurs professionnels de OneDrive sur les anciennes versions de Windows, Microsoft note que la prise en charge des applications sera alignée sur leur cycle de vie de prise en charge du système d’exploitation, à compter du 1er janvier 2022. Cela signifie que l’application continuera à être prise en charge jusqu’en janvier 2023 pour les utilisateurs de Windows 7 et 8.1, tandis que les clients sur Windows 8 n’ont pas de chance car Microsoft a mis fin à la prise en charge du système d’exploitation en janvier 2016.