L’Escobar 2 est en fait … un Samsung Galaxy Fold avec des finitions dorées

Après avoir commandé un Escobar Fold 2, le Youtubeur Marques Brownlee a découvert qu’il s’agissait d’un Samsung Galaxy Fold.

Si vous ne pouvez pas faire confiance au frère du baron de la drogue décédé le plus célèbre au monde, à qui pouvez-vous faire confiance? Il s’avère que l’Escobar Fold 2, un appareil pliable d’une entreprise appartenant au frère de Pablo Escobar, Roberto De Jesus Escobar Gaviria, n’est pas simplement similaire au Galaxy Fold. Le terminal EST le Galaxy Fold, bien que recouvert d’autocollants dorés. Et si vous en commandez un, ne soyez pas surpris s’il n’est jamais livré.

En décembre, il a été rapporté qu’Escobar Inc. lançait un téléphone pliable à 349 $ appelé l’Escobar 1 qui était évidemment un Royole FlexPai rebaptisé. Le successeur, l’Escobar 2, est un autre changement de nom, cette fois du Galaxy Fold. Comme l’a montré le célèbre YouTubeur Tech Marques «MKBHD» Brownlee, peu d’efforts ont été déployés pour cacher le fait qu’il s’agit d’un des appareils de Samsung.

Vers 6min50 dans la vidéo de Brownlee, il utilise un cutter pour gratter les autocollants dorés de l’Escobar 2, révélant le logo Samsung en dessous; pas que nous ayons besoin de plus de preuves, étant donné qu’il utilise une interface utilisateur et le même design que le Galaxy Fold.

Selon une autre chaîne YouTube, Mrwhosetheboss, le PDG d’Escobar Inc., Olof Gustafsson, a déclaré que la société avait acheté des Galaxy Folds qui ne respectaient pas les normes du contrôle qualité de Samsung.

Pour vendre le Fold 1 à 350 $ et le Fold 2 à 400 $ lorsque le prix du Royole Felxpai débute à 1490 $ et le Galaxy Fold à 1980 $, Escobar Inc. économise de l’argent en expédiant uniquement le téléphone et le câble de chargement dans la boîte, rien d’autre. Mais on suppose que l’entreprise est capable de faire de l’argent en n’envoyant tout simplement pas la majorité des téléphones. Beaucoup de gens se sont plaints de ne pas avoir reçu leur Fold 1 plusieurs mois après avoir passé une commande, et bien qu’on leur ait dit qu »un exemplaire Fold 2 leur serait envoyé gratuitement, cette promesse semble douteuse. Comme l’a noté Brownlee, la société envoie probablement des appareils à des journalistes technologiques comme lui à des fins de promotion, tout en ignorant les commandes des clients réels.