Doom Eternal ne fonctionnera pas en vrai 4K sur Stadia

Contrairement à ce que Google avait affirmé au moment de présenter Stadia il y a un an, Doom Eternal n’affichera pas une résolution 4K native.

Pour de nombreux abonnés au Stadia Pro de Google, l’idée de pouvoir jouer à Doom Eternal avec une véritable résolution 4K suffisait à payer 10 euros par mois. Mais selon id Software, le jeu ne sera pas à la hauteur de sa promesse.

Lors de la conférence des développeurs de jeux en 2019, Marty Stratton d’id Software a déclaré que Doom Eternal « serait capable de fonctionner à une vraie résolution 4K, avec des couleurs HDR à une vitesse de 60 images par seconde » sur Stadia. Selon les détails du lancement du jeu, cependant, l’une de ces affirmations n’est pas vraie.

Alors que Doom Eternal sur Stadia fonctionnera à 1080p @ 60fps sur les écrans HD et supportera le HDR, il passera à 2160p depuis du 1800p @ 60fps sur les écrans 4K. Bien que ce soit toujours mieux que 1440p ou une mise à l’échelle depuis du 1080p, cela signifie que jouer au FPS sur Stadia offrira le même niveau de performance que sur la Xbox One X, alors que Google avait déclaré que les performances du GPU de Stadia étaient meilleures que celles de la console de Microsoft et de la PS4 Pro combinées.

D’autres jeux Stadia ont des problèmes de résolution similaires. Red Dead Redemption 2 ne sera pas nativement proposer à plus de 1440p et sera mis à jour en 4K, tandis que Destiny 2 est en natif à 1080p et artificiellement mis à l’échelle mais n’atteint pas le vrai format 4K.

Ce n’est que la semaine dernière que Stadia a finalement commencé à déployer la prise en charge du streaming 4K sur le Web, une option qui n’était auparavant disponible que pour les utilisateurs de Chromecast Ultra avec un téléviseur.

Si vous jouez à Doom Eternal sur un PC, consultez la configuration minimale et recommandée ici.