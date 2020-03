L’Etat américain du Vermont poursuit la société de reconnaissance faciale Clearview AI

L’entreprise derrière le logiciel controversé de reconnaissance faciale Clearview AI, fait face à une plainte dans le Vermont.

Clearview AI possède une base de données de reconnaissance faciale contenant plus de 3 milliards d’images avec des informations personnelles identifiables. Les chances sont que si vous avez un compte sur un réseau social qui n’est pas complètement verrouillé, vous y êtes. Ces données sont accessibles aux forces de l’ordre et aux entreprises qui utilisent l’application Clearview et peuvent identifier les personnes utilisant uniquement une photo.

Les pratiques commerciales de Clearview AI continuent de faire l’objet de critiques alors qu’elle fait face à une nouvelle plainte. Cette fois, la startup de reconnaissance faciale est poursuivie par le procureur général du Vermont. La plainte demande aux tribunaux une injonction contre Clearview, lui ordonnant de cesser de collecter les données des résidents du Vermont.

Le procureur général TJ Donovan a déclaré dans un communiqué que cela le « dérangeait » que la société continue de collecter des images et d’autres informations personnelles auprès des citoyens, en particulier celles des enfants.

« Je suis troublé par cette pratique, en particulier la pratique consistant à collecter et vendre des données de reconnaissance faciale des enfants », a déclaré Donovan. « Cette pratique est contraire à l’éthique et contraire à l’ordre public. »

La plainte prétend également que les méthodes de Clearview violent la loi Data Broker du Vermont, qui interdit de récupérer frauduleusement des données personnelles sur Internet sans préavis ni consentement. La plainte n’a été déposée qu’après que la société a ignoré une lettre de cessation et d’abstention du bureau du procureur général.

Clearview a ouvertement admis avoir scanné des données accessibles au public sur des sites Web comme Facebook, Twitter et Google, qui ont tous envoyé des lettres de cessation et de désistement à la société. La startup fait également face à un recours collectif déposé dans l’Illinois pour avoir prétendument violé la loi sur la confidentialité des informations biométriques de cet État.

Le PDG de Clearview AI, Hoan Tan-That, a soutenu qu’il avait un droit protégé par la Constitution de récupérer des données personnelles disponibles sur Internet public. Il ne voit rien de mal à créer une base de données d’informations personnelles sur ceux qui se sont rendus là-bas.

« Si c’est public, vous savez, ça pourrait être dans le moteur de recherche Google, ça peut aussi être dans le nôtre », a déclaré Tan-That en réponse aux demandes de C&D qu’il a reçues en février. Cependant, sa défense ne convainc pas avec le premier flic du Vermont.



« Je continuerai de me battre pour la vie privée des Vermontois, en particulier de nos plus vulnérables », a déclaré Donovan.