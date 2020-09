Godzilla arrive dans Flight Simulator 2020 grâce à un mod

Un moddeur a corrigé une absence flagrante dans Microsoft Flight Simulator 2020 en ajoutant Godzilla au paysage de San Francisco.

Le dernier Flight Simulator de Microsoft est facilement l’un des jeux les plus relaxants et graphiquement réalistes jamais publiés. Cependant, ce niveau de réalisme et de détail du monde réel ne s’étend pas entièrement à la liste croissante de mods créés par les joueurs de Flight Simulator.

Un de ces mods est tellement déterminé à jeter la crédibilité par la fenêtre qu’il a ajouté le monstre géant japonais préféré de tous, Godzilla, directement dans le jeu. Quiconque télécharge le mod trouvera le roi des monstres dans la baie de San Francisco.

Les fans de la famille de films Godzilla pourraient trouver ce détail un peu étrange – le monstre notoire est généralement représenté à Tokyo, au Japon, où il émerge des eaux du pays insulaire pour détruire des gratte-ciel, piétiner des civils et semer toutes sortes de ravages.

Le moddeur Sergio Perea a choisi de ne pas placer Godzilla à Tokyo car, selon ses propres mots, la ville n’est « pas maillée en photogrammétrie » dans Flight Simulator 2020 (pas encore). Un autre inconvénient du mod est que Godzilla ne bouge pas du tout. Au lieu de cela, il n’est essentiellement qu’un morceau de paysage statique.

C’est compréhensible, bien sûr. Flight Simulator 2020 n’était probablement pas conçu pour prendre en charge les mods de révision du gameplay, donc ajouter un monstre vivant et respirant au jeu serait probablement un exploit herculéen. Mais qui sait? Cela sera peut-être possible à l’avenir.

En attendant, si vous êtes un fan de Godzilla et que vous voulez le voir rendu dans tous les détails glorieux que Flight Simulator 2020 permet, vous pouvez télécharger le mod gratuit « Godzilla For MSFS » de Perea via Nexus Mods dès maintenant.