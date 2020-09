La première bande annonce du film Dune est arrivée !

La bande annonce du très attendu film Dune de Denis Villeneuve, prévu dans les salles en fin d’année, est arrivée.

Dune est l’un des plus grands livres de science-fiction jamais écrits, et la première bande-annonce de la dernière adaptation sur grand écran est enfin arrivée, donnant aux fans un aperçu de la vision du réalisateur Denis Villeneuve sur le roman emblématique de Frank Herbert.

Le casting est lui aussi de haut vol puisqu’il contient Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Dave Bautista et Javier Bardem. Villeneuve n’est pas non plus étranger à la science-fiction, ayant déjà réalisé les excellents Arrival et Blade Runner 2049.

La bande-annonce a été dévoilée parallèlement à une session de questions-réponses animée par Steven Colbert, avec Villeneuve et des membres de la distribution discutant de leur point de vue sur le prochain film.

Timothée. Rebecca. Oscar. Josh. Zendaya. Sharon. Jason. Javier. Denis. DUNE TRAILER FIRST LOOK. 👀 https://t.co/ePHY6aGem4 — Twitter Movies (@TwitterMovies) September 9, 2020

Dune devrait être le premier de deux films basés sur le livre original d’Herbert; le film de cette année devrait couvrir la première moitié, tandis que le deuxième film (qui n’a pas encore de titre ou de date de sortie) couvrira le reste du roman. Warner Bros parie gros que Dune sera sa prochaine grande franchise: il y a aussi une série préquelle sur HBO Max dans les cartons intitulée Dune: The Sisterhood, qui se concentrera sur l’ordre du Bene Gesserit, un groupement d’individus de sexe féminin qui exerce une influence politique et religieuse au travers des siècles dans la société de l’Imperium, puis dans les siècles suivants, pour mener l’humanité vers des buts qui lui sont propres.

Dune sortira en salles le 23 décembre prochain.