The Walking Dead : clap de fin après 11 saisons

La série télévisée Walking Dead sur AMC qui a fait ses débuts il y a près de 10 ans se terminera après 11 saisons.

The Walking Dead touche à sa fin. La série de zombies signée AMC se terminera par une saison 11 exceptionnelle de 24 épisodes jusqu’en 2022 et de futures spin-offs sont prévus, dont un mettant en vedette Daryl Dixon (Norman Reedus) et Carol Peletier (Melissa McBride).

«Cela fait dix ans; ce qui nous attend, ce sont deux autres à venir et des histoires et des histoires à raconter au-delà de cela », a déclaré Scott Gimple, directeur du contenu de Walking Dead.

« Ce qui est clair, c’est que cette émission a été sur le vivant, réalisée par une distribution passionnée, une équipe d’écrivains / producteurs et une équipe, donnant vie à la vision exprimée par Robert Kirkman dans sa brillante bande dessinée et soutenue par les meilleurs. Nous avons encore beaucoup d’histoires passionnantes à raconter sur [The Walking Dead], et cette fin sera le début de plus de Walking Dead, de nouvelles histoires et personnages, des visages et des lieux familiers, de nouvelles voix, et de nouvelles mythologies. Ce sera un grand final qui mènera à de nouvelles premières. L’évolution est à nos portes. «

La showrunner actuelle de la série, Angela Kang, a ajouté: «J’ai hâte de creuser avec nos brillants écrivains, producteurs, réalisateurs, acteurs et équipe pour donner vie à ce dernier chapitre épique de l’histoire de Robert Kirkman pour nos fans au cours des deux prochaines années. La série phare de Walking Dead est ma maison créative depuis une décennie et cela a donc un goût amer d’y mettre fin, mais je ne pourrais pas être plus excité de travailler avec Scott Gimple et AMC pour développer une nouvelle série pour Daryl et Carol. Travailler avec Norman Reedus et Melissa McBride a été un moment fort de ma carrière et je suis ravi que nous puissions continuer à raconter des histoires ensemble. «

Le premier spin-off est actuellement prévu pour 2023. Vraisemblablement, cela gâche au moins une partie du nombre potentiel de morts dans The Walking Dead : Daryl et Carol sont sur le point d’être les héros d’un spin-off, il est peu probable qu’ils terminent en zombies.

Il existe un autre spin-off, intitulé « Tales of the Walking Dead », qui sera constitué d’épisodes indépendants les uns des autres et centrés sur divers personnages. Ainsi, les spectateurs pourront découvrir le passé de certains protagonistes.

Que les fans de The Walking Dead se rassurent, il y a encore un bon nombre d’épisodes à découvrir avant que la série-mère ne s’arrête:

Tout d’abord, le 16ème et dernier épisode de la saison 10, initialement annoncé en avril mais décalé à cause de la pandémie de COVID-19, sera finalement diffusé le 4 octobre prochain sur AMC (et en US+24 sur OCS). Ensuite, en attendant la saison 11, six épisodes bonus seront également diffusés en 2021, ce qui fera un total de 22 épisodes pour la saison 10. Enfin, l’ultime saison de la série – en deux parties et constituée de 24 épisodes – débutera donc en fin d’année 2021 et s’achèvera en 2022.