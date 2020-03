La sortie de la PS5 et la Xbox Series X repoussée à 2021 ?

Selon la société d’analyses DFC Intelligence, la sortie de la PS5 et la Xbox Series X sera reportée à 2021.

La perturbation causée par l’épidémie de coronavirus a eu un impact énorme sur l’économie, affectant pratiquement toutes les industries, y compris le secteur des jeux vidéo. Cela a entraîné le retard de plusieurs produits, et maintenant un autre analyste pense que la Xbox Series X et la PS5 pourraient être repoussées jusqu’à l’année prochaine.

Les deux machines de Microsoft et de Sony devraient arriver en fin d’année, mais la société d’analyses DFC Intelligence rapporte que l’impact du coronavirus fera probablement manquer aux consoles leurs dates de lancement. Même si les deux produits sont lancés cette année, il pourrait être difficile d’en obtenir un exemplaire, et vous pourriez payer plus que vous ne le pensiez.

«Le coronavirus est susceptible d’avoir un impact majeur à court terme sur la livraison des deux machines. Il y a de fortes chances qu’un ou les deux systèmes ne lancent pas 2020. Si les systèmes se lancent, l’offre sera probablement limitée et le prix initial pourrait être plus élevé que prévu », a écrit DFC.

«Actuellement, l’économie est dans un état d’incertitude sans précédent. Même si la situation s’améliore en quelques semaines, la capacité de fabriquer et de sortir un nouveau système de jeu haut de gamme a déjà été sérieusement affectée. »

Une bonne nouvelle pour Microsoft et Sony est que lorsque leurs consoles seront commercialisées, elles seront probablement confrontées à une demande énorme, qui «dépassera de loin l’offre et à long terme, ce qui pourrait augmenter les ventes globales. En outre, l’abondance de prudence du gouvernement et du public devrait contribuer à garantir qu’il s’agit d’une crise à relativement court terme. »

Ce n’est pas la première fois que des analystes évoquent un retard pour les machines de nouvelle génération. Le mois dernier, la banque d’investissement Jefferies Group a averti que la perturbation des chaînes d’approvisionnement causée par le coronavirus pourrait voir les consoles repoussées à l’année prochaine, ou au moins souffrir de stocks restreints.

Nous avons déjà vu le coronavirus retarder la production et les expéditions de la Switch de Nintendo. Cela a également reporté le lancement de la TurboGrafx-16 Mini jusqu’à nouvel ordre. Et alors que différer la sortie de la PS5 et la prochaine Xbox aurait semblé impensable il y a quelques mois, peu auraient pu prédire à quel point la situation du COVID-19 allait devenir mauvaise.