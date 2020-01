Microsoft : le navigateur Edge basé sur Chromium est maintenant disponible

Microsoft met de côté son propre navigateur, Microsoft Edge, afin de se concentrer sur un logiciel basé sur de l’open-source, Chromium Edge.

Le navigateur Edge d’origine de Microsoft n’a jamais vraiment décollé, mais la société espérait changer cela lorsqu’elle a révélé son intention de déplacer le navigateur vers l’écosystème Chromium. Après des mois de tests bêta, Microsoft estime que le nouveau Edge est enfin prêt pour une utilisation à grande échelle et a l’a lancé au public.

Le navigateur est arrivé pour la première fois en version bêta en avril, mais le lancement d’Edge d’aujourd’hui devrait, espérons-le, être un peu plus stable et riche en fonctionnalités qu’il ne l’était dans le passé, mais ne vous attendez à rien de révolutionnaire ici.

Le nouvel Edge possède la gamme habituelle de fonctionnalités de prévention de la confidentialité et du suivi que vous attendez d’un navigateur moderne, Windows 10 « [optimisations] » (quoi que cela signifie), ainsi qu’un accès à la fois au Microsoft Web Store et au Chrome Web Store pour tous vos besoins liés à l’extension. Des trucs assez standard, pour la plupart.

Bien sûr, l’un des changements les plus importants qui arrivent avec le navigateur est son nouveau look. Si vous avez demandé à un internaute occasionnel de jeter un œil au navigateur et de deviner de quoi il s’agit (sans l’aide d’aucune marque), il le ferait probablement supposons qu’ils regardaient Google Chrome.

Mis à part une forme d’onglet légèrement différente dans Edge et quelques icônes modifiées, les navigateurs semblent presque identiques dans tous les sens. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais cela signifie que les utilisateurs d’Edge existants devront s’habituer à une toute nouvelle interface, ce qui pourrait être plus facile à dire qu’à faire.

Néanmoins, si vous aimez l’apparence de Chrome mais que vous ne voulez pas nécessairement acheter directement dans l’écosystème de Google (en dehors de l’utilisation d’un navigateur Chromium, c’est-à-dire), le nouvel Edge pourrait être une alternative solide. Il existe quelques différences notables, bien sûr, le moteur de recherche par défaut d’Edge est Bing, il offre aux utilisateurs de Windows 10 la possibilité de diffuser des vidéos 4K Netflix, et Microsoft a désactivé ou remplacé plusieurs fonctionnalités Chromium pour son nouveau navigateur.

Cependant, les deux logiciels offrent toujours une expérience utilisateur de base similaire (ou identique, dans certains cas). Au fil du temps, Microsoft prévoit de déployer des fonctionnalités exclusives Edge supplémentaires pour aider le navigateur à se démarquer, comme une fonction « Collections » qui liens avec Office 365, mais ils sont encore loin.