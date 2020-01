Bose ferme ses 119 magasins en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie

Bose va fermer l’ensemble de ses 119 magasins physiques en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie.

La société audio Bose a annoncé la fermeture de tous ses magasins physiques sur plusieurs marchés mondiaux au cours des prochains mois, en raison du nombre croissant de consommateurs qui choisissent de faire leur shopping en ligne au lieu de vérifier ou d’acheter physiquement leurs produits dans les magasins.

Obtenir une expérience pratique avec un gadget en magasin a son propre charme, où l’excitation ne fait que croître en observant d’autres produits soigneusement disposés à être essayés. Cependant, il n’a pas de sens commercial de garder les magasins ouverts et les employés à l’heure lorsque les clients achètent de plus en plus en ligne, compte tenu de la commodité que cela apporte, entre autres avantages.

Bose, qui vend des équipements audio haut de gamme, a également été affectée par cette tendance et, par conséquent, fermera bientôt tous ses magasins en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie, citant « le changement radical vers les achats en ligne » sur ces marchés.

«À l’origine, nos magasins offraient aux gens un moyen de découvrir, de tester et de nous parler des systèmes de divertissement à domicile multi-composants, CD et DVD», a déclaré Colette Burke, vice-présidente des ventes mondiales de Bose. « À l’époque, c’était une idée radicale, mais nous nous sommes concentrés sur ce dont nos clients avaient besoin et où ils en avaient besoin – et nous faisons la même chose maintenant », a-t-elle ajouté.

La fermeture dans ces régions signifie des centaines de licenciements pour les équipes des magasins Bose, qui, selon Burke, ont « établi la norme pour le service client » au fil des ans. La société ne révèle pas le nombre d’employés touchés, mais elle leur proposera «une aide au reclassement externe et une indemnité de départ».

Dans des pays comme la Chine et les Émirats arabes unis, Bose compte toujours environ 130 magasins de vente au détail, qui, selon la société, continueront à fonctionner, ainsi que des emplacements supplémentaires en Inde, en Asie du Sud-Est et en Corée du Sud.