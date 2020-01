Le président des programmes HBO a déclaré que House of the Dragon, la série dérivée de Game of Thrones, n’arrivera pas avant 2022.

Les fans de Game of Thrones excités pour House of the Dragon, la prochaine série préquelle de HBO annoncée à la fin de l’année dernière, devraient se préparer à attendre un peu. Selon le président des programmes de HBO, Casey Bloys, la série ne sera probablement diffusée que «dans le courant de 2022».

Bloys ne donne pas plus de détails que cela, sauf pour dire que l’écriture de la série est en cours et qu’il n’y avait pas encore de détails de casting à annoncer. Il a également souligné que malgré le fait que HBO ait plusieurs autres successeurs de Game of Thrones en préparation, tout se concentre actuellement sur House of the Dragon. « Nous n’avons pas donné notre feu vert pour quoi que se soit d’autres. Plus tard certainement, mais ce n’est pas dans nos plans pour l’instant », a déclaré Bloys à Deadline. «À un moment donné, qui sait, mais il n’y a pas de plans immédiats. Nous nous concentrons tous sur House of the Dragon. »

House of the Dragon est basé sur le livre Fire and Blood de George R.R.Martin sorti en 2019. Le livre se déroule 300 ans avant les événements de Game of Thrones et raconte l’histoire des Targaryen, en commençant par la conquête initiale de Westeros par Aegon le Conquérant et sa mise sous le règne des Sept Royaumes.

Le livre passe ensuite à travers les décennies, abordant chaque souverain Targaryen successif et la politique, les guerres civiles et les intrigues à travers l’histoire. (Jusqu’à présent, Martin a publié le premier des deux livres prévus, couvrant la première moitié de la dynastie Targaryen. Un deuxième livre qui couvrira le reste de l’histoire de la famille jusqu’au début du Trône de fer est prévu pour l’avenir.)

Les aspects de l’histoire de Westeros que la série TV adaptera sont encore inconnus. Il est possible que House of the Dragon se concentrera simplement sur une seule partie de l’histoire des Targaryen, comme la conquête d’Aegon ou la danse des dragons (une guerre civile à Targaryen qui promet une épopée batailles draconiques). Ou HBO peut choisir d’émuler le livre de Martin et de parcourir l’histoire pour tracer plusieurs époques de la famille.

Deadline rapporte également plus d’informations sur les raisons pour lesquelles HBO a finalement annulé son autre préquel Game of Thrones en développement avec Naomi Watts et écrit par Jane Goldman qui avait été défini 8000 ans avant les événements de l’émission originale.

Comme l’explique Bloys, «Lors du développement de pilotes, parfois les choses se rencontrent, parfois pas. L’une des choses que je pense que Jane a admirablement prises en charge, ce qui était un défi, il y a eu beaucoup plus de création de rôles parce qu’elle a placé le sien 8000 ans avant le spectacle (vaisseau mère), donc cela demandait beaucoup plus. C’est un grand swing. »

De plus, Bloys a souligné le fait que House of the Dragon avait un avantage clé: le matériel source de George R.R.Martin, dont l’absence a finalement eu un impact énorme sur les dernières saisons de Game of Thrones. « L’une des choses à propos de House of Dragons, il y a un texte, il y a un livre, ce qui en fait un peu plus une feuille de route pour une commande en série. »

Bien que la date de 2022 puisse être un peu décevante pour les fans qui espèrent plus de Game of Thrones sur leurs téléviseurs plus tôt, ce n’est pas le plus gros problème. Après tout, s’il y a une chose que les fans des livres de George R.R.Martin sont bons, c’est en attendant que les choses soient publiées.