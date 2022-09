Pourquoi le Bitcoin pourrait être l’avenir de la monnaie

Pensez-vous que le Bitcoin pourrait être l’avenir de l’argent ? Voici un article détaillé expliquant pourquoi le Bitcoin pourrait être considéré comme l’avenir de la monnaie.

Le Bitcoin a gagné en popularité et en acceptation dans le monde entier depuis sa création en 2009 et a fait des progrès dans le système financier traditionnel. Selon des statistiques récentes réalisées par des personnes, le nombre d’utilisateurs de Application BitIQ a incroyablement augmenté au cours des dernières années. Les secteurs privé et économique se préparent à accepter cette monnaie électronique. Voici pourquoi cette monnaie numérique pourrait être l’avenir de l’argent.

Protection de l’anonymat

Le niveau d’anonymat de cet actif numérique est absurde et unique parmi toutes les options utilisées pour effectuer des paiements. Ce niveau d’anonymat est dû au fait que les transactions en Bitcoins sont stockées ou, en d’autres termes, réservées dans un grand livre public. Les identités des propriétaires sont cryptées pour protéger l’authenticité de la tenue du registre, à moins que les propriétaires eux-mêmes ne décident de publier leurs adresses.

Le Bitcoin est créé à l’aide de la technologie blockchain et est immuable, ce qui signifie que toutes les transactions en Bitcoin sont à jamais enregistrées publiquement dans le grand livre. Les informations relatives à vos transactions en Bitcoins sont accessibles à tous, mais le propriétaire d’une adresse spécifique reste anonyme.

D’autre part, les transactions peuvent révéler certaines informations concernant votre transaction, mais il est préférable d’utiliser votre adresse Bitcoin pour garantir votre confidentialité. Vous profiterez de la commodité des services d’échange de gré à gré, comme à la banque, mais avec l’avantage supplémentaire de l’anonymat.

Importante acceptation mondiale

Avant la création de cet actif numérique par Satoshi Nakamoto, il était assez complexe et fastidieux d’effectuer des transactions internationales. En revanche, les transactions internationales impliquant des Bitcoins ne sont plus un casse-tête mais sont très rapides et faciles. Par conséquent, l’utilisation de cet actif numérique peut stimuler le commerce et ouvrir de multiples opportunités aux propriétaires d’entreprises, car les délais de paiement n’existent plus.

Qui plus est, les secteurs privé et public acceptent cet actif numérique dans le cadre de leurs systèmes financiers. Certaines sociétés et entreprises intègrent désormais cet actif numérique dans leurs activités. En outre, maintenant que cet actif numérique est de plus en plus accepté, des politiques et des règlements sont mis en place pour créer des pratiques réglementées pour l’avenir.

Offre une meilleure liquidité et portabilité

Au sens propre, un virement peut prendre jusqu’à trois jours, mais si vous effectuez un virement vers la même banque que la vôtre, il peut être effectué en 24 heures. En outre, les transferts prennent plus de temps pendant les week-ends et les jours fériés, car les banques sont fermées en permanence. Le processus bancaire est particulièrement long et demande plus d’efforts de votre part.

Cependant, les utilisateurs de Bitcoin peuvent effectuer des transactions en Bitcoin pendant les week-ends ou les jours fériés. Une transaction en Bitcoins peut être effectuée à n’importe quel jour de la semaine et à n’importe quelle heure de la journée, et le trading est rapide. En outre, cette monnaie numérique est facilement transportable. Les utilisateurs de Bitcoin peuvent effectuer des transactions depuis n’importe quel endroit du monde, à condition d’avoir un smartphone et un accès au réseau. De plus, la technologie du Bitcoin est excellente et elle élimine également les interférences de tiers. Toutefois, si l’on décide de se lancer dans le trading, on peut envisager une plateforme telle que Immediate Edge.

Décentralisé par nature

Le système financier traditionnel actuel n’offre pas la liberté et la crédibilité financières aux utilisateurs. La nature décentralisée de Bitcoins offre un système financier sûr, transparent et accessible, ce qui fait que de plus en plus de personnes lui font confiance. De plus, la décentralisation du bitcoin attire de plus en plus les sociétés d’investissement, de trading et de prêt.

Par conséquent, le Bitcoin va pousser à la transformation des systèmes financiers tels qu’ils sont reconnus aujourd’hui. Le système financier décentralisé créé sur une blockchain publique est en train de devenir une alternative économique plus accessible qui donne aux individus un meilleur accès aux services financiers.

Réflexions finales

Sans aucun doute, le Bitcoin s’impose lentement comme l’avenir de l’argent. Tous les points ci-dessus confirment pourquoi le Bitcoin est considéré comme l’avenir de l’argent.