Comment faire quand on a oublié son mot de passe iPhone ?

Avoir un iPhone bloqué n’a rien de plaisant. De nombreuses personnes se retrouvent fréquemment dans cette situation délicate. Mais tout n’est pas perdu, car il existe des solutions qui vous permettent de déverrouiller facilement votre appareil. Voici trois astuces de déverrouillage iPhone simples et efficaces.

Tenorshare 4uKey : un logiciel de déverrouillage iPhone ultra efficace

Si vous ne vous souvenez plus de votre code de déverrouillage iPhone, le logiciel Tenorshare 4uKey vous permet de déverrouiller votre Apple phone sans aucune difficulté. Qu’il s’agisse d’un code à 4 ou à 6 chiffres, d’un système de verrouillage Face ID ou d’un code Touch ID, Tenorshare 4uKey le supprimera pour vous. Il est fiable, efficace et vous donne la possibilité de déverrouiller vos iPhones. Notez tout de même que chaque utilisateur du logiciel doit vérifier le niveau de batterie de son iPhone à débloquer avant de se lancer.

Peut-on utiliser Tenorshare 4uKey sur iPhones 11/11 Pro ?

Ce logiciel est compatible avec toutes les versions des smartphones de système iOS. Il peut s’utiliser pour déverrouiller les téléphones iPhones 12 Pro, 11/11 Pro (max), SE, 7 (Plus), SE (2020), 6s/6 (Plus), 8 (Plus), XR/XS/X et 5s/5 sans aucun code.

Comment ça fonctionne ?

Pour profiter des fonctionnalités du logiciel Tenorshare 4uKey, il faut qu’il soit installé dans votre PC. Commencez par télécharger le logiciel sur votre ordinateur, puis démarrez-le. Connectez ensuite votre iPhone à votre PC, puis cliquez sur l’onglet « commencer ». Un écran s’affichera portant le message « déverrouiller l’écran d’iOS », puis cliquez sur « commencer ». Vous devez à présent télécharger en ligne le package le plus récent de « firmware iOS» pour lancer le déverrouillage. Lorsque c’est fait, cliquez sur « déverrouiller maintenant » et vous aurez accès à votre iPhone.

iTunes : une astuce pour supprimer le code iPhone

La restauration iTunes est une astuce efficace pour déverrouiller l’iPhone sans code. En effet, iTunes supprime le code oublié de votre appareil au même titre que le logiciel Tenorshare 4uKey. De ce fait, deux possibilités vous sont offertes :

Données déjà synchronisées sur iTunes

Si vous avez au préalable synchronisé vos données, voici la procédure de restauration via iTunes :

connectez votre iPhone à votre PC avec lequel vous avez effectué une synchronisation des donnes,

ouvrez iTunes et cliquez sur synchroniser,

après la création d’une sauvegarde, cliquez sur « restaurer »,

sur votre iPhone, cliquez sur « restaurer à partir d’iTunes » au moment où vous y êtes invité,

sélectionnez votre iPhone dans iTunes et optez pour la sauvegarde la plus récente.

Vous pouvez à présent redéfinir un nouveau code de verrouillage pour votre iPhone.

Données pas encore synchronisées sur iTunes

Si vous n’avez jamais synchronisé vos données iPhone sur iTunes, vous allez vous servir du mode de récupération pour supprimer le code de verrouillage. Pour cela, connectez votre iPhone à iTunes, puis forcez son démarrage en maintenant enfoncées les touches « home » et le « bouton du dessus ». Ensuite, cliquez sur « restaurer » une fois le mode de récupération s’affiche sur votre iPhone.

Ces deux méthodes vous permettent de supprimer le code déverrouillage iPhone oublié. Le logiciel Tenorshare 4uKey promet des résultats beaucoup plus satisfaisants. Il suffit de l’installer sur votre PC (Windows ou MacOS) et de profiter de ses fonctionnalités.