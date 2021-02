Les abonnés d’Apple TV Plus continueront à obtenir des remboursements jusqu’en juin

Apple a prolongé une deuxième fois la période d’essai gratuite et crédite les abonnés qui ont basculé sur l’offre payante de son service de streaming.

Apple a informé les abonnés de son service de streaming Apple TV Plus qu’ils continueraient à obtenir des crédits de remboursement sur leurs comptes jusqu’en juin, à la suite d’une deuxième extension de son programme d’essai gratuit plus tôt ce mois-ci, a rapporté 9 to 5 Mac.

Apple a étendu les essais gratuits d’un an d’Apple TV Plus aux clients jusqu’en juillet 2021. Les essais étaient inclus avec l’achat de tout appareil Apple (un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV) et devaient initialement durer jusqu’au 1er novembre 2020. Cela était la deuxième extension; une extension antérieure avait repoussé la date de fin de l’essai gratuit à février, permettant aux utilisateurs qui ont commencé un essai gratuit entre novembre 2019 et juin 2020 d’obtenir jusqu’à cinq mois d’accès supplémentaire gratuitement.

Mais avant qu’Apple ne publie la première extension de l’essai gratuit, certains utilisateurs étaient passés au statut d’abonnement payant entre-temps, et Apple a accordé à ces clients des crédits de remboursement. Naturellement, la firme de Cupertino fait la même chose pour la deuxième extension. 9 to 5 Mac indique que les abonnés concernés sont informés par e-mail qu’ils recevront des crédits mensuels de 4,99 USD (ou l’équivalent dans leur monnaie locale) sur leurs comptes Apple, qui seront automatiquement appliqués pour chaque mois facturé à l’abonné entre février et juin. Les crédits peuvent être utilisés pour les achats sur l’App Store.