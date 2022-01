Hinata de Naruto prend vie dans un nouveau cosplay époustouflant

Bien que Naruto soit connu pour ses nombreux personnages, peu sont aussi attachants que Hinata Hyuga, il n’est donc pas surprenant qu’elle soit un sujet de cosplay très apprécié.

Hinata, qui apparaît très tôt dans le manga Naruto, est un membre du prestigieux clan Hyuga de Konoha. Malgré son noble héritage, Hinata est un membre négligé de son clan en raison de sa personnalité passive et de son tempérament calme. Lors de ses premières apparitions, Hinata se fait remarquer comme l’une des rares personnes à être amicale et acceptante envers Naruto, admirant son impétuosité et sa capacité à dire ce qu’il pense. Au fil de la série et à mesure qu’elle mûrit, Hinata prend de l’assurance et finit par gagner le respect de son clan et de Naruto lui-même. Naruto et Hinata se marient plus tard, et Hinata devient la mère de Boruto et Himawari. L’évolution du personnage et sa gentillesse déterminée lui ont valu une communauté de fans fidèles.

L’une des raisons pour lesquelles les fans sont si attirés par Hinata est qu’elle est sans doute, avec le héros en titre lui-même et Sasuke, celle qui évolue le plus dans Naruto. Cela fait chaud au cœur de la voir passer d’une personne introvertie et autocritique à quelqu’un qui est prêt à protéger ceux qu’elle aime. Mais même si elle gagne en assurance et se sent plus à l’aise pour dire ce qu’elle pense, ce n’est jamais au détriment de sa gentillesse. Ce sont ces qualités que de nombreux fans admirent tant chez elle. Il y a une bonne raison pour laquelle Hinata est un sujet si populaire pour les artistes de cosplay, et son design distinctif, mais pas trop élaboré, y contribue certainement.

Qui est Hinata ?

Hinata Hyuga : Membre de la branche principale de la famille Hyuga et faisant partie de l’équipe Kurenai. Propriétaire du Byakugan kekkei genkai. Jeune fille timide qui se regarde constamment de haut dans la première partie, qui grandit grâce à Naruto pour devenir une jeune fille pleine de volonté, qui a sa propre voie de ninja, qui ne croit pas seulement en ses pairs, mais qui croit aussi en elle-même.

L’histoire de Naruto montre clairement que même des personnages forts peuvent être retenus par des émotions et des problèmes très humains. Naruto Uzumaki, qui donne son titre à l’ouvrage, et qui a grandi dans un isolement amer, en est un exemple parfait. Même les membres de puissants clans shinobis, comme le clan haineux des Uchiha et le mystérieux clan Hyuga, sont aux prises avec des luttes intérieures, peu plus que Hinata Hyuga.

Hinata a beau être née dans la branche principale de la prestigieuse famille Hyuga, cela ne signifiait pas pour autant que sa vie était facile. Elle a été confrontée presque immédiatement à des difficultés, car sa quête pour devenir un grand shinobi a été marquée par de nombreux défis, tant intérieurs qu’extérieurs. Voici cinq scènes de Naruto qui comptent parmi les étapes les plus importantes du développement personnel d’Hinata.

Hinata devait initialement devenir l’héritière de son clan Hyuga. Comme Hiashi était le chef du clan Hyuga, Hinata et sa famille attendaient d’elle un grand avenir. Mais dès son plus jeune âge, le père d’Hinata commença à penser qu’elle n’était pas faite pour le rôle d’héritière.

Malgré cela, Hinata a continué à se battre sous le régime d’entraînement cruel de son père.

De ce fait, son père était convaincu que sa personnalité timide l’empêcherait finalement de se distinguer réellement. Malgré l’adversité, Hinata a prouvé à son père qu’il se trompait et a fait preuve de persévérance tout au long de la série.