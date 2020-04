Crysis Remastered prévu sur toutes les plateformes, y compris la Switch

Crytek prépare l’arrivée d’un Crysis Remastered prévu sur toutes les plateformes, et même sur la Switch.

Ce n’est que mardi qu’une rumeur selon laquelle un nouveau jeu Crysis pourrait être en route a fait son apparition sur le web. La spéculation est venue d’un tweet publié par le compte Crysis depuis longtemps en sommeil qui ne disait que « Receiving data » (« Réception de données » en français). Il n’y avait aucun moyen de savoir s’il faisait référence à un nouveau jeu ou à un remaster, et encore moins s’il y avait vraiment quelque chose en préparation.

Il s’avère que non seulement un titre Crysis est en préparation, mais nous savons maintenant qu’il s’agit d’un remaster. Si cela ne suffisait pas, il se dirige vers toutes les plateformes, y compris le Nintendo Switch. Le développeur a annoncé le jeu peu de temps après avoir divulgué le site Web teaser en ligne, puis l’a rapidement retiré.

CLOAK DISENGAGED

You’ve been asking. You’ve been waiting.

Today, that wait is over. It’s coming:

Crysis Remastered on PC, PlayStation 4, Xbox One, and – for the very first time on the Nintendo Switch Platform.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/NWAHdoBEgD

— Crysis (@Crysis) April 16, 2020