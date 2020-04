Facebook va informer les personnes qui ont «liké» des fake news sur le coronavirus

Facebook va avertir les internautes qui réagissent à des fake news sur le coronavirus via une nouvelle notification.

Il y a eu une pléthore de théories du complot concernant les origines du Covid-19 et comment il se propage. Celles-ci peuvent aller de la création du virus dans un laboratoire (qui est sérieusement envisagé par les États-Unis) aux tours cellulaires 5G, ce qui a provoqué des incidents au Royaume-Uni. Facebook tente de lutter contre la désinformation en lançant des mesures anti-désinformation pour empêcher la propagation de fake news concernant le coronavirus.

La première de ces mesures consistera à commencer à diffuser des messages dans le fil d’actualités aux personnes qui ont interagi avec des informations erronées. Cela signifie que les personnes qui ont liké, réagi ou commenté de faux liens d’actualités pourront voir un message les redirigeant vers des informations qui ont été démystifiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres sources fiables en charge de la vérification des faits.

La deuxième mesure est une nouvelle section du centre d’information Covid-19 de Facebook intitulée Get the Facts. Il s’agit essentiellement d’une liste d’articles de vérification des faits qui démystifient également les mythes populaires sur le coronavirus. Ces articles sont mis à jour chaque semaine et sont disponibles dès maintenant aux États-Unis.

Facebook a publié des statistiques supplémentaires concernant sa lutte contre la désinformation sur les coronavirus, ainsi qu’un aperçu de la façon dont il a essayé de ralentir la distribution de ces théories:

« Une fois qu’un élément est jugé faux par les fact-checkers, nous réduisons sa distribution et affichons des étiquettes d’avertissement avec plus de contexte. Sur la base d’une vérification des faits, nous sommes en mesure de lancer des méthodes de détection de similitude qui identifient les doublons d’histoires démystifiées. Par exemple, au cours du mois de mars, nous avons affiché des avertissements sur environ 40 millions de messages liés au COVID-19 sur Facebook, sur la base d’environ 4 000 articles rédigés par nos partenaires indépendants de fact-checking. Lorsque les gens ont vu ces avertissements, 95% du temps ils n’ont pas continué à afficher le contenu d’origine. À ce jour, nous avons également supprimé des centaines de milliers de fausses informations qui pourraient entraîner des dommages physiques imminents. Des exemples de désinformation que nous avons supprimés incluent des allégations nuisibles comme l’eau de Javel qui guérit le virus. et les théories comme la distance physique sont inefficaces pour empêcher la propagation de la maladie. «

L’organisation à but non lucratif Avaaz a publié des résultats qui ont critiqué Facebook pour être un « épicentre » de la désinformation et retarder la mise en œuvre des politiques anti-désinformation. Le rapport est assez révélateur et indique l’énorme bataille difficile que Facebook et d’autres médias sociaux mènent pour diffuser la désinformation.