Le Google Play va accueillir une section pour les enfants

Aux Etats-Unis, Google lance une nouvelle section pour les enfants sur son Play Store avec des applications « approuvées par des enseignants ».

Faire l’école à la maison ces jours-ci signifie encore plus d’opportunités pour les enfants d’utiliser les smartphones et les tablettes alors que l’e-learning est de plus en plus utilisé. À cette fin, Google a annoncé un nouvel onglet Kids pour le Play Store qui comportera une collection d’applications éducatives approuvées par les enseignants, avec des informations supplémentaires sur la classification par âge et les compétences d’apprentissage pour aider les parents à choisir des applications adaptées à leurs enfants.

Les applications éligibles sur le Play Store recevront désormais un nouveau badge « approuvées par des enseignants » et seront commodément situées sous un nouvel onglet Kids. Google a reconnu le défi rencontré par les parents pour trouver des applications adaptées à leurs enfants et a annoncé que cette nouvelle section hébergera des applications organisées qui ont été évaluées par les enseignants et répondent aux normes de qualité de l’entreprise.

Google affirme avoir établi un partenariat avec des experts universitaires et des enseignants à travers les États-Unis, y compris des conseillers de la Harvard Graduate School of Education et de l’Université de Georgetown, dans le processus de conservation et d’approbation des applications.

Plusieurs facteurs sont pris en compte pour faire savoir aux parents pourquoi une application a une cote élevée et porte le badge approuvé par l’enseignant. Cela comprend des informations sur l’âge, la qualité de l’expérience, l’enrichissement et le plaisir, et est affiché dans la liste des applications pour faciliter la prise de décision.

Google note également que les utilisateurs peuvent ne pas trouver leurs applications préférées dans cette section, et c’est parce que la fonctionnalité a été lancée plus tôt que prévu en raison de la demande accrue des parents dans la situation de verrouillage actuelle. La société ajoute cependant de nouveaux contenus le plus rapidement possible et prévoit de déployer la fonctionnalité aux États-Unis au cours des prochains jours, avec une disponibilité internationale prévue dans les prochains mois.