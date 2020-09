Une émission de télé réalité va envoyer le gagnant à bord de l’ISS avec SpaceX

Une émission de télé réalité baptisée Space Hero va envoyer le gagnant du programme TV à bord de l’ISS en 2023.

Une société de production basée aux États-Unis envisage d’organiser une émission de télé réalité dans laquelle le gagnant recevra le prix le plus lucratif de l’histoire de la télé réalité : un voyage de 10 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Selon Deadline, une société de production appelée Space Hero Inc. a été formée pour créer une émission de téléréalité non scénarisée intitulée Space Hero. Les concurrents passionnés par l’exploration spatiale s’affronteront contre des personnes partageant les mêmes idées pour avoir l’opportunité de visiter la Station spatiale internationale pendant 10 jours.

Les spectateurs de l’émission voteront pour le candidat qu’ils souhaitent voir envoyé dans l’espace. L’émission racontera ensuite le lancement du gagnant, son séjour à l’ISS et son retour sur Terre.

Ce n’est pas la première fois qu’une émission de télé réalité est conçue dans le but d’envoyer des candidats dans l’espace. Il y a plusieurs années, une organisation à but non lucratif appelée Mars One a été créée avec l’idée d’envoyer des hommes en voyage sur Mars, mais le tout a fini par être une arnaque géante, selon au moins un candidat.

La différence entre cela et la compétition Mars One est que, c’est en fait possible et cela a déjà été fait. Space Hero ne promet pas quelque chose qui n’est pas possible avec la technologie actuelle. Beaucoup de gens se sont rendus vers l’ISS, même des visiteurs privés. Ce n’est pas bon marché, remarquez, mais c’est possible.

Un siège sur un vaisseau qui vous mènera à l’ISS coûterait entre 50 et 90 millions de dollars, selon l’engin que vous choisissez.

Le gagnant devrait s’envoler vers l’ISS en 2023.