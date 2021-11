eBuyClub : votre partenaire pour acheter malin

Un acheteur, qu’il soit radin ou non, est toujours à l’affût des petits bons plans qui lui permettent de profiter de services et de produits à prix remisés. Si cette pratique semble s’être perdue au fil des années en raison de la négociation quasi impossible lors des achats en ligne, l’apparition d’eBuyClub sur le marché permet désormais de changer la donne ! Grâce à des propositions basées sur des systèmes de rabais inédits, l’enseigne promet à ses membres de faire les meilleures affaires possibles en achetant dans des boutiques de renom en ligne. Retour sur les multiples produits qui vous feront sans aucun doute plaisir chez eBuyClub !

Des plateformes ergonomiques et pratiques

Pour être en mesure de profiter de toutes les offres signées eBuyClub, il sera avant tout essentiel de s’inscrire sur le site web. Ici, tout est configuré pour offrir une utilisation effective et simplifiée pour tous les niveaux de visiteurs. Divisée par petite étape, l’inscription vous permettra d’individualiser l’ensemble de la plateforme (et de ses offres) selon vos préférences en matière de produits et de services. À cet effet, l’extension de navigateur compte parmi les options à ne pas négliger. Cette alerte bon plan intégrée directement à votre navigateur après téléchargement d’envoyer des notifications dès qu’une offre potentiellement intéressante est valide. Simple et offrant surtout un gain de temps important, l’extension de navigateur permet ainsi d’avoir une vue d’ensemble sur tout ce qui est promotion, rabais, remise et cashback.

Mettre en avant le cashbackissimes est la dernière étape et non la moins importante dans la phase d’inscription. Par ailleurs, une application viendra également appuyer l’usage ergonomique du site web dès lors d’inscription entamée. Disponible sur Android et iOS, l’appli mobile octroie une qualité d’usage appréciable par les membres. À la clé, plusieurs options intéressantes dont le mode flashing ticket (pour les achats en magasin) ou encore le cashback online (pour les achats en ligne).

En guise de complément, plusieurs bonus se verront être attribués tout au long de la phase d’inscription pour assurer la satisfaction du nouveau membre (bonus inscription, bonus profil, etc.).

Diverses offres pour optimiser les économies

En plus des bonus octroyés lors de la phase d’inscription, eBuyClub met également à la disposition de ses membres diverses méthodes pour acheter au meilleur prix. Outre le Cashback qui consiste au remboursement partiel (pourcentage défini selon le magasin d’achat) de la somme totale d’acquisition d’un produit.

Les Ebons se présentent tout aussi comme une solution efficace pour acheter divers produits en dépensant le moins. En achetant les bons d’achat, vous pouvez directement recevoir vos Cashbacks sur ce dernier pour les cumuler en vue d’acquérir d’autres produits grâce à la cagnotte perçue.

Un système de parrainage par lien https://www.ebuyclub.com/?parrain=webmaster20 est aussi mis en avant pour maximiser les gains de chaque membre. Des bonus de bienvenue et des gains à chaque achat validé d’un filleul permettront de booster la cagnotte eBuyClub.

Comment acheter malin avec eBuyClub ?

Dès lors que l’ensemble de l’inscription est entamée, vous pouvez de suite profiter des offres de Cashbacks online/offline proposées par eBuyClub. Il s’agira de configurer le processus pour pouvoir bénéficier des bons plans. Ainsi, si vous souhaitez par exemple profiter des 12 % de cashback proposé par ALL — ACCOR LIVE LIMITLESS, l’activation se déroulera comme suit :

Activer l’offre de Cashback sur le site eBuyClub (cliquer sur j’active l’offre) pour pouvoir bénéficier d’un remboursement au sein de la boutique All — Accor Live Limitless ;

Les 12 % seront versés dans votre cagnotte eBuyClub au plus tard 48 heures après l’achat ;

Les gains seront automatiquement versés sur votre compte bancaire dès le montant de 10 euros atteint.