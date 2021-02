Facebook et Google resserrent leur emprise sur le marché des applications

Avec 66% des 15 applications les plus populaires qui proviennent de Facebook et Google, les deux entreprises resserrent leur emprise sur ce marché.

Les applications appartenant à Google et Facebook ont été la force dominante dans le monde mobile pendant des années, représentant systématiquement la plupart des 15 principales applications aux États-Unis. Avec la pandémie qui voit des sociétés comme Zoom et TikTok devenir encore plus populaires, on pourrait imaginer que les titans de la technologie ont vu leur emprise sur le marché glisser. La réalité est qu’ils prennent désormais une part plus importante que jamais.

Comme indiqué par Axios, le pourcentage des 15 principales applications appartenant à Facebook et Google est passé de 53% en 2015 à 66% en 2021.

En plus du service de réseaux sociaux, la gamme d’applications de Facebook comprend Messenger, WhatsApp et Instagram, tandis que Google a YouTube (toujours numéro un aux États-Unis), Gmail, Maps, Search, Play, et plus encore. La plupart des smartphones en Amérique ont plusieurs de ces applications installées.

Il a également été constaté que le mobile est la plateforme sur laquelle les gens passent la plupart de leur temps en ligne. Près de 80% de toutes les «minutes numériques» sont sur les smartphones, et 88% de ces minutes sont consacrées aux applications.

Axios note que le monopole mobile de Google et Facebook vient du fait que leurs propriétés sont plus adaptées aux smartphones: réseaux sociaux, services de messagerie, actualités et informations. «Les marchés sur lesquels Google et Facebook n’ont pas de position dominante, comme l’enseignement supérieur et la formation, ont tendance à être plus axés sur l’utilisation des ordinateurs de bureau», écrit le site.

En regardant les meilleures applications aux États-Unis ce mois-ci, l’entrée la plus élevée non-Google / Facebook est Amazon à 7. Seules cinq applications sur les 15 premières proviennent d’autres entreprises.