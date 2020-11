Le site de streaming Time2Watch annonce sa fermeture

Les administrateurs du célèbre site de streaming Time2Watch ont annoncé sa fermeture prochaine.

Depuis le début de l’année, de multiples plaintes ont été déposées par les ayants droit des contenus diffusés par les sites de streaming, et plusieurs de sites de streaming ont donc été bloqués dans l’hexagone. Time2watch faisait aussi partie de la liste des sites visés. Pour rappel, Time2watch permet de regarder et télécharger des films et des séries illégalement.

Pas moins de 37 sites pirates ont été bloqués en France sur décision du tribunal de Paris. Cette action faisait suite à une plainte conjointe de la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), le Syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), l’Union des producteurs de cinéma (UPC) et le Centre national du cinéma (CNC).

Malgré le blocage imposé, les sites de streaming bloqués ont trouvé la parade pour continuer leurs activités : changer leur extension de domaine. Après le blocage des sites, plusieurs d’entre eux ont procédé à la conservation de leurs contenus via d’autres extensions de domaine pour contourner le blocage et rester accessible pour les internautes.

En septembre dernier, l’Alliance for Creativity and Entertainment (MPAA, Disney, Netflix, Paramount, etc.) avait réclamé en justice l’identité de nombreux éditeurs de sites utilisant le service de DNS Cloudfare. Parmi les cibles, ThePirateBay.org, Cpamieux.org ou encore Time2Watch.io.

Il y a quelques jours, l’équipe de Time2Watch.io a annoncé la fermeture définitive du site.

« Nous avons le regret de vous annoncer que Time2Watch va fermer ses portes. Nous n’y avons pas été forcés, mais nous profitons des derniers événements pour passer à autre chose », explique la plateforme de streaming et direct download. « Time2Watch ne rouvrira sous aucune autre forme, tous les noms de domaine en time2watch.* ne sont (et ne seront) que des clones mettant votre ordinateur et votre portefeuille à risque».