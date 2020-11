Télécharger l’apk Mobdro pour regarder gratuitement la TV

Mobdro est une application (apk) de streaming populaire auprès des utilisateurs d’Android. Elle permet de regarder des films, séries TV, sports gratuitement.

Avec la sphère toujours croissante des médias Internet, les services de streaming sont en plein essor, à la fois commercialement et artistiquement. Le concept de cinéma et de théâtre se dissout lentement car de plus en plus de gens ont désormais accès au contenu directement sur leur ordinateur de bureau et sur leur téléviseur dans le confort de leur foyer.

Les données numériques sont vastes et de plus en plus vastes. Avec de nouveaux films, séries TV, documentaires, interviews et sit-coms produits à un rythme toujours plus rapide, cela a donné aux streamers une plateforme unique pour héberger leurs services sans aucune limitation.

Cependant, cela pose certains problèmes évidents. Le nombre de flux est si nombreux et si variable qu’il devient presque impossible de s’organiser de manière à vous permettre de trouver ce que vous cherchez.

Qu’est-ce que Mobdro?

Mobdro est un logiciel complet qui parcourt le Web à la recherche de flux vidéo gratuits et les relie directement à vous sur votre appareil mobile Android, smartphone ou tablette, et pas seulement à Android, il existe des moyens d’installer Mobdro sur Firestick ou Kodi, et même sur Windows.

Le site officiel est www.mobdro.sc où vous pouvez télécharger l’application. Le processus d’installation est assez simple et peut être effectué en quelques clics. Cependant, si vous rencontrez des difficultés pour l’installer, le site propose un guide d’installation bref mais clair.

Notez à l’esprit que le téléchargement de l’apk Mobdro ne peut être effectué qu’à partir du site mentionné ci-dessus et nulle part ailleurs. Ainsi, tout autre site Web proposant un lien de téléchargement vous redirige vers cette page ou vous dupe entièrement.

Gratuit ou payant ?

La question qui préoccupe tout le monde de nos jours. C’est presque comme si personne ne voulait plus dépenser d’argent mais attendait les meilleurs produits en retour. Heureusement pour tous les avares, Mobdro est gratuit. Ou plutôt une version de celui-ci est, connue sous le nom de version «Freemium».

Non, ce n’est pas une version d’essai. C’est un produit complet qui fonctionne comme un charme, même si vous pouvez vous attendre à des publicités.

L’autre version «Premium» offre quelques fonctionnalités supplémentaires qui valent bien le prix. Tout d’abord, il ne doit pas y avoir de publicités ennuyeuses. Il a également la capacité de capturer des flux et est livré avec la prise en charge de ChromeCast.

Comment devenir premium sur Mobdro?

C’est simple. Commencez par télécharger et installer la version gratuite puis appuyez sur le logo «Go Premium» dans le coin pour vous abonner au service premium. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment si cela ne vous convient pas.