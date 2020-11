Le gouvernement américain saisit des bitcoins liés au site Silk Road

Le gouvernement américain a mis la main sur plus d’un milliard de dollars en Bitcoins liés au site Silk Road.

Plus tôt cette semaine, une énorme réserve de Bitcoins est passée d’un portefeuille numérique à un autre. C’était la première fois que le compte était actif depuis 2015 et compte tenu du montant d’argent impliqué, ce n’est pas passé inaperçu. Qui était à l’origine du transfert d’environ 69 370 Bitcoins (un peu plus d’un milliard de dollars), qui auraient été liés au marché noir en ligne Silk Road? Était-ce quelqu’un lié à l’ancien site, ou peut-être le prétendu cerveau Ross Ulbricht lui-même?

En fait, c’était le gouvernement américain.

Le ministère de la Justice a déclaré jeudi avoir pris possession des actifs numériques le 3 novembre. Ils auraient été connectés à une personne anonyme identifiée comme l’individu X, qui aurait volé les fonds de Silk Road en 2012 ou 2013.

« La plainte civile allègue simplement que certains biens sont susceptibles de confiscation. Les États-Unis doivent prouver, par un critère de prépondérance des éléments de preuve, que les articles sont susceptibles de confiscation. Si les États-Unis l’emportent, le tribunal ordonnera la perte de tous les intérêts de tout demandeur potentiel. »

L’identité de l’individu X est connue du gouvernement et est l’individu qui a déplacé les pièces de monnaie de Silk Road il y a des années, mais n’a pas été révélée dans les documents judiciaires.

À la fin de 2013, le FBI a saisi Silk Road, l’un des plus grands points de vente en ligne de drogues et de services illégaux qui ait jamais existé. Le cerveau présumé du site, Ross Ulbricht, a été arrêté puis reconnu coupable de tous les chefs d’accusation. Il purge une double peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Les documents judiciaires affirment qu’Ulbricht a pris connaissance de l’identité en ligne de l’individu X et «a menacé l’individu X de lui rendre la crypto-monnaie». L’utilisateur n’a pas retourné la somme, mais les a conservées sans les dépenser.

« Le 3 novembre 2020, l’individu X a signé un consentement et un accord de confiscation avec le bureau du procureur des États-Unis, district nord de la Californie. Dans cet accord, l’individu X a consenti à la confiscation des biens du défendeur au gouvernement des États-Unis. »