Tesla vend des bouteilles de tequila à 250 dollars

Tesla vient de se lancer dans la vente en ligne d’une bouteille de Tequila à 250 dollars l’unité.

Ce qui a commencé comme une blague du poisson d’avril il y a deux ans par Elon Musk est devenu une réalité: Tesla vient de lancer Tesla Tequila, qui se présente dans une bouteille en forme d’éclair. Vous pourriez avoir besoin d’un verre lorsque vous verrez le prix de 250 $.

Le 1er avril 2018, Musk a plaisanté sur le dépôt de bilan de Tesla et sur le fait que le PDG se soit évanoui entouré de bouteilles «Teslaquilla». Il a teasé la boisson à venir quelques mois plus tard, avec un petit visuel de la bouteille, qui semble maintenant très différente. Ce tweet a suscité la colère du Conseil de réglementation mexicain de la tequila (CRT), un groupe qui veille à ce que les producteurs de tequila respectent les règles de dénomination d’origine.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018