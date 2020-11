WhatsApp lance les messages temporaires

La fonctionnalité de messages temporaires sur WhatsApp est en cours de déploiement. Les messages seront supprimés au bout de sept jours.

Comme la plupart des gens, supprimez-vous rarement d’anciennes conversations WhatsApp? Si tel est le cas, cela devrait vous faciliter la vie: l’application de chat la plus populaire au monde présentera une nouvelle fonctionnalité plus tard ce mois-ci qui effacera automatiquement les messages après sept jours.

La fonctionnalité « Messages Ephémères » a commencé à être déployée aujourd’hui sur les appareils KaiOS basés sur Android, iOS et Linux, ainsi que sur les versions Web et Desktop de WhatsApp. L’option peut être activée par l’une ou l’autre personne dans les discussions individuelles, et les administrateurs de groupe peuvent l’activer dans les discussions de groupe.

Il n’y a aucun moyen de modifier la durée avant que les messages ne soient nettoyés; WhatsApp dit que sept jours est idéal pour le contenu éphémère.

« Nous commençons par 7 jours car nous pensons que cela offre la tranquillité d’esprit que les conversations ne sont pas permanentes, tout en restant pratique pour que vous n’oublierez pas de quoi vous parliez », a écrit la société. « La liste de courses ou l’adresse du magasin que vous avez reçues il y a quelques jours seront là pendant que vous en aurez besoin, puis disparaîtront lorsque vous n’en aurez pas. »

«Bien qu’il soit formidable de conserver les souvenirs d’amis et de famille, la plupart de ce que nous envoyons n’a pas besoin d’être éternel. Notre objectif est de rendre les conversations sur WhatsApp aussi proches que possible de la personne, ce qui signifie qu’elles ne devraient pas avoir à rester indéfiniment. «

La fonctionnalité effacera également toutes les photos et vidéos de la conversation avec le texte. Il est important de noter que la personne avec laquelle vous discutez peut toujours prendre des captures d’écran ou transférer des conversations avant qu’elles ne disparaissent. Et cela n’affectera pas les anciens messages, uniquement les nouveaux après avoir été activés par l’une ou l’autre des parties.

Sur Android, la fonctionnalité peut être activée en accédant au nom d’un contact, en appuyant sur Disparition des messages, en appuyant sur Continuer si vous y êtes invité, puis en sélectionnant Activé.