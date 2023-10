Quels sont les jeux les plus exigeants en termes de performances pour les cartes graphiques NVIDIA ?

Vous avez peut-être remarqué que la carte graphique NVIDIA de votre PC gaming fournit une image parfaite pour certains jeux, et moins fluide pour d’autres. Eh bien, sachez que le composant visuel est conçu pour réagir en fonction des besoins de chaque programme. À ce propos, trouvez ci-dessous les jeux les plus exigeants en termes de performances.

Comprendre les cartes graphiques Nvidia

Quand on parle de Nvidia, on fait allusion à la meilleure marque de cartes graphiques présentes sur le marché dépuis plusieurs années. Les solutions de cartes graphiques Nvidia sont connues pour leur variété et leurs performances incontestées. En effet, elles jouissent d’architectures et de technologies (Ray-tracing et DLSS) adaptées à tous types de jeu. Il va de soi qu’on les retrouve dans la plupart des ordinateurs gamer aujourd’hui. Il existe plusieurs séries de cartes graphiques NVIDIA sur le marché, dont RTX 30 et RTX 40.

Critères d’exigence des performances de jeux

Résolution d’affichage

Parce que les programmes de jeu vidéo deviennent de plus en plus complexes, ils requièrent une résolution d’affichage plus avancée, notamment le Full HD ou FHD. Le choix de celle-ci s’explique par le fait qu’elle génère un plus grand nombre de pixels par image qui lui permet de produire un affichage d’excellente qualité.

Qualité des graphismes

Pour assurer le bon fonctionnement des jeux exigeants, il faut tenir compte de la qualité des créations graphiques (effets visuels), ainsi que la finesse de gravure. Ce critère vise à mettre en évidence les moindres détails des graphismes et les rendre plus réalistes. Mieux encore, le GPU doit être ultra-rapide pour traiter fidèlement le flux de données vidéo.

Taux de rafraîchissement

Comme vous le savez certainement, l’activité du processeur graphique produit de la chaleur par effet joule. Cette température devient encore plus forte quand il s’agit des jeux exigeants. Pour cela, il faut donc tenir compte de la puissance du système de refroidissement. Il faut opter pour un dispositif qui a un taux de rafraîchissement conséquent, comme le watercooling.

Technologies de traçage des rayons et DLSS

Ray-tracing et DLSS sont deux technologies développées par NVIDIA pour améliorer davantage la qualité des graphismes. Elles permettent de mettre en évidence les détails les plus subtils de l’image en y ajoutant de la lumière, des ombres et surtout un éclairage réaliste. Mieux que Ray-tracing, DLSS intègre l’intelligence artificielle. Cela lui permet de convertir et adapter l’image à une résolution inférieure avec des paramètres avancés.

Les jeux les plus exigeants pour les cartes graphiques Nvidia

Jeux récents

Vous aimez les jeux d’espionnage ? Si oui, découvrez Cyberpunk 2077 et vous ne pourrez vous en passer. Le plus époustouflant encore, c’est la fluidité et la clarté de l’affichage. Et que dire de Red Dead Redemption 2 !? Ce jeu d’action-aventure plonge dans l’univers hallucinant des films western. Quant à Microsoft Flight Simulator, il offre une interface intuitive pour la simulation de vol. Ces jeux ont en commun le fait d’être gourmands en ressources vidéo. Microsoft Flight Simulator, par exemple, réquiert la DLSS pour un meilleur gameplay.

Jeux populaires

Voici une série de jeux qui exercent une forte pression sur la carte graphique. Call of Duty, Warzone et Battlefield 2042, Assassin’s Creed Valhalla sont des jeux de rôle (RPG) et d’action-aventure très prisés par les amateurs de jeux vidéo. Le dernier nécessite une carte graphique avec au moins 4 Go de mémoire vidéo et prise en charge de DirectX 12 pour une résolution minimale de 1080p.

Jeux à venir

Plusieurs autres jeux aussi exigeants sont annoncés pour le plaisir des gamers, entre autres Fire Emblem Engage, One Pièce Odyssey, Dead Space Remake.