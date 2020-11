Steam : une nouvelle fonction facilite aux développeurs la proposition aux joueurs de tester des jeux

Valve vient d’annoncer un nouvel outil intégré à Steam, permettant aux développeurs d’inviter les joueurs à tester leurs jeux plus facilement.

Steam a servi de shop pour les jeux numériques sur PC pendant de nombreuses années, mais la gestion des groupes de test, des démos et des critiques s’est généralement appuyée sur un système de démos et de distribution de clés qui laisse beaucoup de marge pour les escrocs et autres personnes mal intentionnées. Pendant ce temps, d’autres plateformes comme les appareils mobiles ont des suites de tests ou un accès aux tests bêta intégrés directement dans le système de distribution.

Cette semaine, Valve a lancé Steam Playtest, afin que les développeurs puissent inviter des personnes et contrôler l’accès directement via la page de la boutique Steam de leur jeu. Cela permet aux développeurs de voir facilement combien de personnes souhaitent tester un titre, de distribuer le jeu et de le désactiver à la fin d’un test.

Valve précise que cela ne vise pas à remplacer les bêta-tests en Early Access, et peut même être utilisé en parallèle, mais contrairement à l’Early Access, cette fonctionnalité est gratuite pour les développeurs et les clients et ne prend pas en charge les ventes. Un jeu Playtest n’inclut pas des éléments tels que les critiques, la progression vers les succès ou le temps joué dans le cadre de la politique de remboursement Steam.

Les outils Playtest sont eux-mêmes en version bêta, et le site SteamDB a remarqué les premiers essais en juillet. Comme l’a noté Pavel Djundik à l’époque, le code de Playtest existe depuis 2015, même s’il vient juste de se lancer. Bien sûr, Valve fait maintenant face à la concurrence sur PC de l’Epic Game Store, ce qui peut fournir un encouragement supplémentaire pour terminer les fonctionnalités que les fabricants de jeux et les joueurs ont demandées. L’année dernière, Valve a finalement réorganisé sa bibliothèque de jeux, et maintenant il aborde les tests, alors quelle est la prochaine étape ?

Les développeurs peuvent s’inscrire pour essayer la fonctionnalité sur Steam, et les joueurs qui souhaitent voir comment tout cela fonctionne peuvent essayer de rejoindre un Playtest dès maintenant, pour Total War: Elysium.