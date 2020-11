Starlink : les bêta-testeurs impressionnés par l’expérience

Les bêta-testeurs de la constellation Starlink sont impressionnés par les vitesses Internet du nouveau service.

Il est encore tôt pour porter un jugement définitif sur le fonctionnement de Starlink, mais les bêta-testeurs semblent jusqu’à présent positivement impressionnés par le nouveau service Internet par satellite. Pour les personnes vivant dans des régions éloignées du globe, c’est peut-être ce qu’elles attendaient, à condition que l’entreprise puisse le rendre plus abordable.

Le mois dernier, SpaceX a envoyé des invitations à plusieurs personnes qui ont exprimé leur intérêt à s’inscrire à Starlink, son nouveau service Internet par satellite. La société avait déclaré à l’époque que plus de 700 000 personnes étaient prêtes à tenter sa chance, elle a donc lancé le programme «Better Than Nothing Beta» pour les Canadiens et les États-Unis.

La plus grande question dans l’esprit des gens est de savoir si le nouveau service répond aux attentes. Elon Musk a promis plus tôt cette année que le processus d’installation était très simple et que la qualité de la connexion serait assez bonne pour les jeux en ligne, mais maintenant les premiers bêta-testeurs font leur propre expérience.

Selon certains premiers tests de vitesse effectués dans différents endroits aux États-Unis, les utilisateurs obtiennent entre 100 et 203 Mbps en liaison descendante et environ 15 à 33 Mbps en liaison montante. Pendant ce temps, la latence varie entre 20 et 45 millisecondes, ce qui est à peu près conforme aux estimations de SpaceX. Les vitesses de téléchargement sont toujours inférieures aux 50 à 150 Mbps attendus, et un utilisateur de l’Idaho a signalé que la connexion tombe toutes les 2 à 3 minutes dans les jeux et que les appels vidéo sont courants.

Une explication possible à cela pourrait être que la constellation de Starlink compte actuellement environ 800 satellites, ce qui est un nombre faible par rapport à l’objectif de 12000 que SpaceX veut construire.

Cependant, le plus gros problème, est le coût initial du terminal Starlink, qui est de 499 $ au moment de la rédaction, probablement en dessous de son coût de production réel. Musk dit que c’est l’un des plus grands obstacles pour rendre le service plus abordable pour les millions d’utilisateurs dans le monde qui pourraient en avoir besoin.

Pourtant, certains bêta-testeurs étaient satisfaits de l’expérience globale. L’utilisateur de Reddit Wondering-coder note que « tout est d’une qualité de construction extrême, et cela fonctionne beaucoup mieux que je ne l’avais jamais imaginé. On a l’impression que ça vient du futur. Étant donné qu’un téléphone portable de premier plan coûte environ 1 000 $, je suis complètement étonné d’avoir entre les mains une configuration comme celle-ci pour ~ 500 $, je suis donc favorable à ce service. L’antenne elle-même semble devoir être de plusieurs milliers de $$$, alors je veux juste partager à quel point je me sens chanceux de y avoir accès. «

Le bêta-testeur ajoute que l’installation du service est plug-and-play, car le terminal Starlink dispose d’un système de moteur qui s’auto-oriente pour une réception optimale du signal. Tant que la vue n’est pas obstruée par des arbres ou d’autres objets et a une vue large du ciel, elle devrait fonctionner comme annoncé. Vous pouvez trouver une galerie de photos de son unboxing ici.