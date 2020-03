Spotify permettra aux artistes d’afficher des liens pour les soutenir via des dons

Afin de lever des fonds pour les musiciens, Spotify permettra aux artistes d’afficher des liens vers des pages de donation.

Spotify s’est toujours présenté comme une plateforme pour les créateurs, et aujourd’hui, le service a annoncé qu’il allait aider les artistes dans le besoin. La société permettra aux créateurs de créer des liens vers des pages de dons, qu’il s’agisse des leurs, de celle d »un ami ou simplement d’une organisation. Spotify ne prendre pas de pourcentage, et les artistes pourront se prévaloir de la fonctionnalité lors de son lancement, ce qui, selon la société, sera « bientôt ». Les artistes intéressés peuvent s’inscrire préventivement ici.

La société s’associe également à diverses organisations qui collectent des fonds pour les musiciens, notamment MusiCares, PRS Foundation et Help Musicians. (Elle recherche également des partenaires supplémentaires dans le monde entier.) Le partenariat comprend une page de destination Spotify dédiée aux dons avec la société correspondant à tous les dons jusqu’à 10 millions de dollars. Les dons doivent être effectués via la page de Spotify pour que la correspondance se produise.

Enfin, le service de streaming propose gratuitement diverses fonctionnalités de son outil de création. SoundBetter renonce à sa part de revenus; la plateforme d’enregistrement audio basée sur le cloud Soundtrap propose des essais gratuits étendus aux enseignants; et Anchor renonce aux frais sur sa fonction de support d’écoute.

La pandémie de COVID-19 a particulièrement touché les créateurs indépendants. Même des musiciens de renom ont dû annuler des tournées et des spectacles tandis que des lieux entiers ont fermé en raison des restrictions imposées par les différents gouvernements à de grandes foules. Beaucoup ont envisagé le streaming en direct comme une option alternative pour gagner de l’argent. De plus, d’autres entreprises technologiques ont intensifié leurs efforts pour aider les artistes à gagner de l’argent. Bandsintown s’est associé à Twitch, par exemple, tout comme SoundCloud.