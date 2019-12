Des scientifiques téléportent des données entre deux puces quantiques

nicholashan/Depositphotos

Des chercheurs ont réussi à téléporter des informations quantiques entre deux puces informatiques pour la première fois.

Les scientifiques de l’Université de Bristol et de l’Université technique du Danemark ont ​​fait une découverte révolutionnaire incroyable. Les chercheurs des deux institutions ont réalisé pour la première fois une « téléportation quantique » entre deux puces informatiques. Ils ont pu envoyer des informations d’une puce à une autre, instantanément, sans que les puces soient connectées physiquement ou électroniquement.

Les scientifiques disent que cette percée ouvre la porte aux ordinateurs quantiques et à l’internet quantique. La téléportation est possible grâce à un phénomène appelé enchevêtrement quantique, où deux particules sont tellement entrelacées qu’elles peuvent communiquer sur de longues distances. Avec l’intrication quantique, la modification des propriétés d’une particule entraînera également le changement instantané de l’autre.

Les chercheurs disent que l’information est essentiellement téléportée entre les deux particules. Il n’y a pas de limite théorique à la distance sur laquelle la téléportation quantique peut fonctionner. Ce mécanisme est si mystérieux qu’Albert Einstein l’a surnommé «une action effrayante à distance». Cependant, ce qui préoccupait Einstein à propos des phénomènes, c’est qu’avec notre compréhension actuelle de la physique, rien ne peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Cependant, avec la téléportation quantique, les informations semblent dépasser cette limite de vitesse.

Si les scientifiques peuvent exploiter la téléportation quantique, cela serait bénéfique pour l’informatique quantique. Dans le test, l’équipe a généré des paires de photons intriqués sur les puces, puis a effectué une mesure quantique d’un photon. L’observation change l’état du photon, et ces changements ont été instantanément appliqués au photon partenaire qui était sur l’autre puce.

L’équipe a programmé chacune des puces pour effectuer une gamme de démonstrations utilisant l’enchevêtrement. La plus importante des démonstrations a été une expérience de téléportation à deux puces où l’état quantique individuel d’une particule a été transmis à travers les deux puces après qu’une mesure quantique a été effectuée. Le taux de réussite de la téléportation était de 91% et certaines fonctions exécutées étaient essentielles pour l’informatique quantique. Ces fonctions essentielles comprenaient le passage d’états entre des particules qui n’ont jamais interagi directement via un médiateur et l’intrication de quatre protons ensemble.

La première instance de téléportation quantique a été réalisée l’été dernier.