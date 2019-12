Comment prolonger l’autonomie de votre Nintendo Switch ou Switch Lite

Dans cet article, nous vous expliquons comment prolonger l’autonomie de votre nouvelle Nintendo Switch ou Switch Lite.

La Nintendo Switch n’est peut-être pas aussi puissante que ses concurrentes, mais le système reste intéressant, y compris sa vaste bibliothèque de jeux couvrant plusieurs générations de consoles et sa capacité à basculer de manière transparente entre jouer sur un téléviseur et jouer en nomade.

Cependant, l’autonomie de la batterie de la Switch en mode portable n’est pas terrible. Le modèle Switch d’origine offrait en moyenne 2,5 à 6,5 heures en portable, mode tandis que la version mise à jour peut atteindre entre 4,5 et neuf heures, et le Switch Lite promet entre trois et sept heures. Bien sûr, vous pouvez choisir de ne jouer que sur la télévision et ne jamais vous soucier de l’autonomie de la batterie, mais vous manqueriez ce qui fait du Switch un si bon système et les propriétaires de Switch Lite n’ont pas la possibilité de jouer sur une TV.

Bien que le temps de jeu total que vous ayez sur une seule charge dépendra du modèle que vous utilisez, ainsi que des jeux auxquels vous jouez à un moment donné, il existe de petits ajustements qui peuvent rendre la console plus économe en énergie afin que vous puissiez passer un peu plus de temps sur votre Switch en mode portable.

Paramètres de luminosité et de mode avion

La modification de la luminosité de votre écran et l’activation du mode avion vous procureront un bon boost d’autonomie de la batterie. Vous pouvez accéder rapidement à ces paramètres en appuyant longuement sur le bouton «Accueil» du contrôleur Joycon droit pendant le jeu ou à partir de l’interface utilisateur principale du système.



Luminosité: réduisez la luminosité de l’écran aussi bas que possible afin que vous puissiez toujours voir le gameplay à l’écran.

Mode Avion: si vous ne jouez pas au multijoueur en ligne ou ne téléchargez pas de logiciel, activez le mode Avion pour désactiver la communication sans fil et les fonctions Internet. Cela est particulièrement utile si vous n’êtes pas connecté à un réseau wifi de toute façon (Remarque: cela désactivera également l’utilisation d’accessoires Bluetooth ou de contrôleurs Joycon détachés si vous utilisez le modèle de commutateur plus grand).

Switch : Mode veille plus efficace

Le mode veille de la Switch vous permet de suspendre facilement votre jeu, de mettre la console de côté, puis de revenir plus tard et de redémarrer immédiatement au même endroit. Mais bien qu’il s’agisse d’un moyen pratique de mettre en pause votre jeu et même d’économiser de la batterie, les paramètres par défaut du mode veille peuvent être encore plus économes en énergie.

Vous trouverez tous ces éléments en appuyant sur le bouton « Accueil » pour afficher l’écran du menu principal de la console, puis en faisant défiler et en sélectionnant l’icône des paramètres en forme d’engrenage. À partir d’ici, accédez à Paramètres système> Mode veille et modifiez les options suivantes:

Veille automatique: vous pouvez régler le temps nécessaire pour que la console se mette automatiquement en veille en mode portable. Le paramètre peut être réglé aussi bas que 1 minute, aussi longtemps que 30 minutes, ou complètement désactivé. Plus la mise en veille automatique est faible, plus vous économisez d’autonomie.

Réveille lorsque l’adaptateur secteur est déconnecté: désactivez ce paramètre. Cela signifie que vous devrez appuyer sur le bouton d’alimentation pour réveiller votre interrupteur lorsque vous le retirez du chargeur, mais cela empêchera les réveils indésirables si l’appareil se faire assommer de la station d’accueil ou se déconnecter accidentellement du câble de charge.

Autres réglages du système

Il y a quelques autres petites modifications que vous pouvez apporter aux paramètres du système de votre Switch qui peuvent économiser de l’énergie supplémentaire, ou au moins faciliter la surveillance de la batterie de votre système.

Comme avec les paramètres du mode veille ci-dessus, vous les trouverez en sélectionnant l’icône en forme d’engrenage dans l’écran du menu principal du commutateur.

– Rendre la durée de vie de la batterie plus facile à lire: Accédez à Paramètres> Systèmes et activez «Batterie de la console (%)» pour ajouter un pourcentage de durée de vie restante à l’icône de la batterie.

– Utilisez l’interface du thème sombre du commutateur: sélectionnez le thème d’interface utilisateur noir sous Paramètres système> thèmes. Bien que cela ne fasse pas beaucoup de différence notable dans la durée de vie de la batterie, c’est au moins plus agréable pour les yeux.

– Désactiver les vibrations des contrôleurs: Accédez à Paramètres système> Contrôleurs et capteurs et définissez les vibrations du contrôleur sur «Désactivé». Cela désactivera toutes les vibrations Joycon dans tous les jeux, ce qui peut augmenter légèrement la durée de la batterie. Il est également utile pour les jeux où il n’y a pas de paramètres de vibration et pour les utilisateurs qui ne le souhaitent pas ou qui trouvent les vibrations inconfortables.

