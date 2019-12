La date de lancement du Galaxy S11 aurait été divulguée et le terminal pourrait voir son nom changer en Galaxy S20.

Alors que l’année touche à sa fin, il est temps de regarder les flagships qui exciteront ou échoueront à séduire les consommateurs en 2020. Le premier est le Galaxy S11 de Samsung, qui pourrait s’appeler le S20 et pourrait être révélé en février aux côtés du Galaxy Fold 2.

Samsung a longtemps choisi de révéler ses appareils avant l’événement annuel du Mobile World Congress à Barcelone; au lieu de cela, l’entreprise organiserait son propre événement avant la conférence, s’assurant que toute l’attention soit sur ses téléphones.

Selon le site israélien Girafa, Samsung dévoilera la série Galaxy S11 le 11 février lors d’un événement à San Francisco, deux semaines avant le MWC 2020. Les informations proviendraient d’un site Web Samsung.

Next year is 2020, and 20 is a new beginning. — Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019

Selon le prolifique Ice Universe, les prochains flagships de Samsung s’appelleront le S20, peut-être une référence à son lancement en 2020, bien que beaucoup de gens ne soient pas convaincus. La plupart croient que nous verrons un S11, S11 + et S11e, bien que Girafa suggère qu’il ne pourrait y avoir que des modèles « standard » et « pro » du téléphone.

La série S11, ou S20, sera livrée avec un écran Infinity-O au centre qui serait plus petit que celui du Note 10. Ils comporteraiont le Snapdragon 865 ou Exynos 990, selon la région, et varieraient entre 6,3 et 6,7 pouces. Le principal changement est probablement la configuration de la caméra, avec cinq capteurs à l’arrière. Trois d’entre eux sont des capteurs classiques (un rumeur serait 108MP), un quatrième sera un capteur ToF, et il y a un cinquième mystérieux.

Comme c’est généralement le cas avec ces événements, d’autres appareils seront exposés. Un successeur des Galaxy Buds, appelé Galaxy Buds Plus, pourrait y être révélé. Selon les rumeurs, ils proposeraient des fonctionnalités d’annulation du bruit, ce qui en fait un adversaire encore plus grand des AirPods Pro d’Apple. Nous pourrions également avoir un aperçu du Galaxy Fold 2, qui devrait être un appareil repliable comme le Motorola Razr.