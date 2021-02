Famille Addams : Tim Burton va réaliser une série focalisée sur Mercredi

Netflix a annoncé l’arrivée prochaine d’une série spin-off de La Famille Adams, réalisée par Tim Burton, et focalisée sur Mercredi.

Le réalisateur Tim Burton va réaliser une nouvelle série dérivée de la famille Addams en live-action pour Netflix: une série sur le passage à l’âge adulte axée sur Mercredi Addams qui s’appellera à juste titre Wednesday.

La série, pour laquelle aucun détail sur le casting ou la date de sortie n’a été donné, marquera les débuts de réalisateur de Burton aux commandes d’un projet pour la télévision. Burton est connu pour son travail sur l’horreur gothique et la comédie, et sa filmographie comprend des films comme Beetlejuice, L’Étrange Noël de monsieur Jack, Les Noces funèbres, Sweeney Todd, Dark Shadows, ainsi que les films de super-héros Batman et Batman Returns. Un spin-off de la famille Addams semble s’intégrer parfaitement dans son œuvre.

Are you ready for the best Wednesday ever? A Wednesday Addams live action series following the spooky icon’s coming of age is coming to Netflix. And with it, Tim Burton will be making his TV directorial debut! pic.twitter.com/rKQ7oZU645 — NX (@NXOnNetflix) February 17, 2021

En plus de Burton, Wednesday présentera également Alfred Gough et Miles Millar de Smallville en tant que showrunners et producteurs exécutifs.

Selon un article de blog annonçant la série, la première saison de Wednesday s’étendra sur huit épisodes et suivra mercredi Addams alors qu’elle se dirigeait vers la «particulière» Nevermore Academy. On verra comment Mercredi gère tout ce qui encore l’école, ses capacités psychiques et les mystères entourant à la fois un meurtre dans la ville locale et le passé surnaturel de ses parents.

La nouvelle série n’est apparemment pas liée aux adaptations précédentes de la franchise d’horreur comique, qui a récemment été adaptée en film d’animation en 2019, mettant en vedette les voix d’Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Snoop Dogg, et Bette Midler comme les divers membres de la famille titulaire. Une suite de ce film d’animation de la famille Addams devrait sortir en salles le 1er octobre 2021.