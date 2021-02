Dragon Ball Z, le retour !

Depuis de nombreuses années, un débat fait rage dans le monde otaku : quel manga peut être considéré comme le meilleur de l’histoire ? De One Piece à Naruto en passant par Dragon Ball Z, le choix est vaste. Chacun est ainsi libre de se faire son propre avis. Cette divergence d’opinions n’a toutefois pas empêché Akira Toriyama de concevoir le petit dernier de la saga légendaire : Dragon Ball Super. Si vous êtes fan de Dragon Ball Z, voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux épisodes de cette série légendaire.

Dragon Ball Super, un véritable atout pour la décoration

« La décoration est toute une science ». Décorer sa chambre ou son salon revient à lui donner une originalité et une fraîcheur inédite. Lorsqu’on est otaku, quoi de mieux que de joindre l’utile à l’agréable en décorant sa pièce avec des tableaux de Manga. Pour en savoir plus, il suffit de se rapprocher de sites qui proposent des tableaux, colorés et modernes.

La série Dragon Ball Z a suscité beaucoup d’admiration partout dans le monde. Elle a aussi donné lieu à des représentations absolument fantastiques. C’est en cela qu’on peut constater de fabuleux tableaux qui représentent les personnages et les scènes cultes de la saga mythique qui conviendront parfaitement pour la décoration de votre salon ou votre chambre. Ce nouveau Dragon Ball Super ne fait d’ailleurs pas exception. Il est possible de vous rendre sur des sites qui proposent des tableaux représentant les meilleurs combats de cette série. Mais avant, de quoi est-il question avec les nouveaux épisodes de Dragon Ball Super ?

Ce qu’il faut savoir à propos de Dragon Ball Super

Dragon Ball Z est une série légendaire qui ravit les fans de manga depuis des années. La sortie de la nouvelle série Dragon Ball Super n’est pas en reste de l’engouement suscité par les précédentes versions. Pour mieux contextualiser son cadre, Dragon Ball Super se situe entre la défaite de Boo et le 28e tournoi mondial d’arts martiaux. Cette série se déroule en deux grandes parties.

L’Arc Battle of Gods

Le dieu de la destruction Beerus sort d’un sommeil de 39 ans et décide d’affronter le Super Saiyan Divin. Accompagné de Whis, il débarque sur la planète Kaio et affronte Son Goku. Celui-ci malgré sa puissance en Super Saiyan 3 se voit obligé de courber l’échine face à la superpuissance du dieu de la destruction. Ce dernier décide alors de continuer son périple. Il débarque sur terre où il rencontre Bulma qui l’invite à son anniversaire. Il se la coulait douce lorsqu’une série d’évènements perturbateurs (avec l’inévitable Boo à la baguette) le fait sortir de ses gongs et lui donne envie de détruire la terre. Mais heureusement, le retour de Son Goku et sa transformation en Super Saiyan Divin permettra de régler les problèmes.

L’Arc de la résurrection de Freezer

L’un des moments forts de Dragon Ball Super est le retour de Freezer et sa transformation en Golden Freezer. Les soldats de Freezer partent en croisade et volent tous les Dragon Ball. Ils ressuscitent leur maître qui impose une tyrannie sans nom sur terre.

Chance ou malchance, Son Goku et Vegeta sont sur la planète de Beerus pour s’entraîner. Un message de Bulma ramènera les deux héros pour mettre fin au règne du seigneur du mal. S’ensuivra alors un combat épique entre Vegeta et Freezer qui mettra la terre en miette. C’était sans compter sur la capacité du seigneur Beerus à remonter le temps de quelques secondes qui permettra à Son Goku d’inverser la donne et d’anéantir Freezer. Vous savez désormais tout sur la nouvelle série Dragon Ball Super.