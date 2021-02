Microsoft annonce Office 2021, disponible pour Windows et macOS plus tard cette année

Microsoft annonce deux nouvelles versions d’Office: une version grand public d’Office 2021 et Office LTSC pour les entreprises.

Microsoft annonce deux nouvelles versions d’Office: une version grand public d’Office 2021 et Office LTSC pour les entreprises. Office 2021 sera disponible plus tard cette année pour Windows et macOS, et comme la version précédente d’Office 2019, il est conçu pour ceux qui ne souhaitent pas s’abonner aux variantes de Microsoft 365 basées sur le cloud.

Microsoft ne détaille pas encore complètement toutes les fonctionnalités et modifications d’Office 2021, mais la variante Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) inclura des éléments tels que la prise en charge du mode sombre, des améliorations d’accessibilité et des fonctionnalités telles que Dynamic Arrays et XLOOKUP dans Excel. Office 2021 comprendra des fonctionnalités similaires.

Ne vous attendez pas non plus à des changements majeurs dans l’interface utilisateur. Le mode sombre est le changement évident visuellement, mais Microsoft continuera de concentrer la plupart de son interface et de ses fonctionnalités cloud sur les versions Microsoft 365 d’Office en premier.

Office LTSC est une reconnaissance claire de Microsoft que tous ses clients professionnels ne sont pas prêts à passer au cloud. «Il s’agit simplement d’essayer de rencontrer les clients là où ils se trouvent», explique Jared Spataro, directeur de Microsoft 365, dans une interview accordée au site The Verge. «Nous avons certainement beaucoup de clients qui ont migré vers le cloud au cours des 10 derniers mois, c’est vraiment arrivé en masse. Dans le même temps, nous avons certainement des clients qui ont des scénarios spécifiques dans lesquels ils n’ont pas l’impression de pouvoir passer au cloud. »

Ces scénarios spécifiques incluent les industries réglementées où les processus et les applications ne peuvent pas changer sur une base mensuelle, ou les usines de fabrication qui dépendent d’Office et souhaitent une mise à disposition dans le temps. Microsoft s’engage également sur une autre version perpétuelle d’Office pour l’avenir, mais il change les prix et la manière dont ces nouvelles versions seront prises en charge.

Office LTSC ne sera désormais pris en charge que pendant cinq ans au lieu des sept que Microsoft a généralement fournis pour Office. Les tarifs d’Office Professionnel Plus, d’Office Standard et des applications individuelles augmentent également de 10% pour les entreprises, les tarifs Office 2021 destinés aux consommateurs et aux petites entreprises restant les mêmes.

Le calendrier de prise en charge d’Office LTSC s’aligne plus étroitement sur la façon dont Windows est pris en charge, et Microsoft aligne également plus étroitement ses calendriers de publication pour Office et Windows. Les deux prochaines versions d’Office LTSC et de Windows 10 LTSC seront publiées dans la seconde moitié de 2021. «Elles seront chronométrées de près, même si nous ne disposons pas encore des détails de la version Windows», déclare Spataro. «L’idée est de les rapprocher afin que les entreprises puissent les déployer et les gérer selon un type de cadence similaire.»

Microsoft prévoit maintenant de publier une preview d’Office LTSC en avril, avec une version complète plus tard cette année. La variante Office 2021 grand public ne sera cependant pas disponible en preview. Les deux nouvelles variantes d’Office seront également livrées avec OneNote et incluront des versions 32 bits et 64 bits.