Comment changer son nom sur Zoom ?

Il existe trois façons de changer votre nom dans Zoom. Voici les options via le site Web, le client de bureau et l’application mobile.

Il est facile d’imaginer pourquoi vous voudriez peut-être changer votre nom sur Zoom. Si vous êtes sur le point de rejoindre une réunion mais que vous souhaitez modifier l’affichage de votre nom, vous pouvez vous renommer en vous déconnectant de votre compte Zoom, puis en rejoignant la réunion sous un nouveau nom. Vous pouvez le faire lorsque vous rejoignez des réunions sur votre PC (via le Web ou lorsque vous utilisez le client de bureau) ou sur votre téléphone.

Sur le Web

Étape 1

Lancez le navigateur sur votre ordinateur et accédez à votre page de profil, puis cliquez sur la petite icône de profil dans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur.

Étape 2

Zoom ouvrira alors un menu déroulant. Vous verrez votre nom d’utilisateur, l’état de votre compte, votre adresse e-mail et le bouton Déconnexion.Sélectionnez l’option « Déconnexion ».

Étape 3

Zoom vous redirigera vers la page d’accueil du site. Cliquez sur le lien «Rejoindre une réunion» dans le menu supérieur.



Étape 4

Le site demandera alors l’identifiant de la réunion. Vous pouvez également entrer avec un «Nom du lien personnel». Saisissez l’ID de la réunion ou le nom de votre lien personnel, puis cliquez sur le bouton «Rejoindre».



Étape 5

Vous verrez alors la page de lancement. Une fois que Zoom vous connecte, vous remarquerez une fois de plus la page « Rejoindre une réunion ». Là, Zoom vous demandera d’écrire votre nom et de vérifier le Captcha pour confirmer que vous n’êtes pas un robot. Choisissez un nom intéressant et cliquez sur le bouton «Rejoindre».

Sur PC



Étape 1

Une fois le client de bureau opérationnel, cliquez sur l’icône de votre profil dans le coin supérieur droit de la fenêtre Zoom.

Étape 2

Zoom ouvrira un menu déroulant. Cliquez sur l’option «Déconnexion» vers le bas du menu. N’oubliez pas de quitter l’application.

Étape 3

Lancez à nouveau le client de bureau Zoom. Sélectionnez «Rejoindre une réunion».

Étape 4

Zoom ouvrira alors l’écran «Rejoindre la réunion». Saisissez l’ID de la réunion dans la zone de texte supérieure. Écrivez votre nom et prénom dans la zone de texte inférieure. Cliquez sur le bouton «Rejoindre».

Sur Mobile

Étape 1

Lancez l’application Zoom sur votre téléphone et appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin inférieur droit de l’écran.

Étape 2

Sur l’écran Paramètres, vous pouvez voir les informations du compte et modifier les paramètres de discussion et de réunion. Appuyez sur le nom de votre compte en haut de l’écran.

Étape 3

Zoom vous redirigera ensuite vers l’écran Mes profils où vous pourrez modifier les paramètres avancés. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le bouton rouge «Déconnexion». Confirmez que vous souhaitez vous déconnecter.

Étape 4

Ensuite, cliquez sur l’écran «Démarrer une réunion». Sélectionnez l’option «Rejoindre une réunion» en bas de l’écran.

Étape 5

L’écran «Rejoindre une réunion» apparaîtra. Saisissez l’ID de la réunion dans la zone de texte supérieure et votre nouveau nom dans celui situé en dessous. Appuyez sur le bouton «Rejoindre la réunion».