ZAnime : une application pour regarder des animés gratuitement

ZAnime est une application gratuite qui permet à ses utilisateurs de regarder autant de nombreux animés sans limite.

Il est plus facile que jamais d’accéder à un bon anime. La plupart des services de streaming grand public ont une sélection décente et des services comme Netflix proposent même des séries originales d’animés comme Little Witch Academia ou Seven Deadly Sins. De plus, il y a plus de sites d’actualités et de sites d’information comme My Anime List pour les fans. Enfin, avec des applications telles que Reddit, Twitter, Tumblr et Discord, vous pouvez passer du temps et discuter avec d’autres passionnés sur diverses choses.

Mais si vous ne pouvez pas vous permettre de payer un abonnement sur une plateforme classique, sachez qu’il existe des applications gratuites pour regarder des animés sans aucune restriction.

ZAnime permet aux utilisateurs de rechercher un anime par nom, sauvegarder ses animes préférés, garder en mémoire le dernier épisode, identifier les épisodes déjà vus, ou bien encore trier les animes par catégories et genres. Les animés sont proposés en arabe, anglais, français, espagnol, italien, et sont doublés et sous-titrés.

L’application est disponible sur les appareils Android (Android 7.0 ou supérieur).