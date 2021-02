6 secrets des instagrammeurs populaires

Si Instagram est un réseau social qui compte des milliards d’utilisateurs dans le monde, tous n’ont pas la même popularité sur cette plateforme. Certains utilisateurs d’Instagram ont en effet une cote de popularité plutôt remarquable. Ces derniers ont des milliers, voire des millions d’abonnés. À côté, il y a ceux qui ont du mal à « décoller » sur le réseau social. Si vous faites partie de cette seconde catégorie, vous vous demandez certainement comment les instagrammeurs reconnus ont su avoir cette popularité sur ce réseau social. Nous vous livrons quelques conseils.

L’achat de followers pour être populaire sur Instagram

L’achat de followers est l’un des secrets des instagrammeurs les plus populaires. Sur Instagram, le nombre d’abonnés est en effet le principal détail qui détermine la popularité de votre compte. Plus vous avez des followers Instagram, plus votre compte suscite intérêt et curiosité. Pour avoir davantage d’abonnés sur Instagram, l’achat de followers sur cette page par exemple, est donc l’un des moyens les plus efficaces que nous pouvons vous suggérer.

À titre personnel ou professionnel, Instagram est une plateforme sur laquelle vous devez être présent si vous souhaitez être connu. Cependant, force est de constater que la concurrence y est accrue. Difficile donc d’être populaire en restant dans votre zone de confort. L’achat de followers Instagram vous permet de sortir du lot, s’il s’agit d’un compte personnel, et de vous démarquer de vos concurrents si vous gérez un compte pro.

Les instagrammeurs populaires ont su développer au fil du temps une certaine crédibilité auprès de leur audience. Grâce à cela leurs comptes enregistrent au quotidien de nouveaux abonnés. Cette crédibilité est garantie par l’achat d’abonnés Instagram. L’approche permet en effet de booster votre compte et de rendre votre profil plus attractif. Sachez qu’un utilisateur s’abonne plus facilement à votre compte lorsqu’il constate que vous avez déjà des milliers d’abonnés. C’est ainsi que vous pourrez facilement attirer l’attention des marques qui voudront vous approcher en tant qu’influenceur pour nouer des partenariats avec vous. L’achat de followers Instagram est ainsi un passage obligatoire si vous voulez être populaire sur ce réseau.

Un profil réellement personnalisé pour gagner en popularité

Vous l’aurez peut-être remarqué, les instagrammeurs populaires ont des profils peu communs. S’ils ajoutent une photo de profil comme tous les autres utilisateurs, ils arrivent à faire la différence sur des aspects particuliers. Parce qu’Instagram est un réseau social où l’image compte beaucoup, les instagrammeurs populaires veillent à ajouter des photos ayant une bonne résolution, agréable à la vue et qui passent difficilement inaperçues.

Ils vont en effet plus loin en personnalisant leurs profils. Un profil personnalisé est un profil qui met en exergue plusieurs informations sur vous. Vous pouvez donc personnaliser votre profil en ajoutant en plus de votre pseudo, votre description, un lien de votre blog de votre page Facebook ou de votre compte Snapchat. Un profil personnalisé peut aussi mettre en avant des informations privées telles que votre âge, votre nom, votre localisation, dont vous pouvez définir le caractère confidentiel ou non.

L’identification des marques et le partage de contenus d’autres comptes

Sur Instagram, l’identification est une technique qui permet de donner de la visibilité à vos posts et donc à votre compte. C’est une astuce qu’utilisent la plupart des instagrammeurs les plus populaires. Elle permet, lorsque vous mentionnez une personne, une marque ou une entreprise dans un de vos posts, d’envoyer une notification à cette dernière pour lui signifier que vous l’avez mentionnée dans une publication. Cette technique est un bon moyen d’augmenter votre nombre de followers Instagram.

Les gros comptes Instagram sont également devenus populaires en partageant les contenus d’autres comptes. Le partage consiste à ne pas parler de vous, mais à capturer via une application, le post d’un compte cible, que vous allez ensuite poster sur votre compte avec la mention « Repost » au début. Prenez aussi le soin de taguer l’auteur du contenu à la suite de la mention.

Des posts de qualité pour être plus populaire sur le réseau social

Instagram est une plateforme sociale qui mise beaucoup sur la qualité. Les instagrammeurs populaires l’ont compris assez tôt et ont tout mis en œuvre pour optimiser la qualité de leurs publications. À cet effet, en plus de prendre des photos originales et ayant une bonne résolution, remplissez votre feed Instagram avec des images qualitatives.

En procédant ainsi, il y aura une cohérence esthétique dans vos publications et vous attirerez un certain nombre d’abonnés. Ces derniers vont alors vous aider à faire connaître votre compte Instagram. Par ailleurs, publiez des photos où les couleurs sont bien apparentes sans tomber dans l’excès. Ne perdez pas de vue le fait que la luminosité contribue beaucoup à la qualité des photos. Préférez en outre des photos verticales pour maximiser l’espace de l’écran, elles attirent facilement l’attention.

La bonne utilisation des hashtags

Les instagrammeurs reconnus sont ceux qui utilisent entre autres les bons hashtags. Si vous voulez leur emboîter le pas, nous vous conseillons de penser à une stratégie de hashtags efficace. Même si Instagram vous permet d’ajouter jusqu’à 30 hashtags pour un post, vous pouvez vous contenter d’en mettre 10 ou 15 au plus. Ces hashtags doivent en outre être pertinents.

Pour choisir les bons hashtags sur Instagram, vous pouvez vous inspirer de publications similaires à la vôtre, de l’idée que vous inspire votre photo, de ce que met en avant votre description. Il existe aussi des applications qui vous suggèrent des hashtags. Vous pourrez alors, selon leur pertinence pour votre publication, les copier et les coller.

L’engagement de la communauté : un atout important sur Instagram

Les instagrammeurs populaires sont ceux qui arrivent à susciter l’engagement de leur communauté. L’engagement autour d’un compte se résume essentiellement au nombre de réactions et d’interactions que génèrent le compte en comparaison à son nombre d’abonnés. Plus ce nombre sera élevé, plus votre compte aura de la popularité sur Instagram.

Pour un engagement durable de votre communauté, plusieurs techniques existent. Vous pouvez par exemple raconter des histoires et des anecdotes dans vos descriptions, conclure vos descriptions par une question, répondre aux commentaires de vos posts, interagir avec vos abonnés autant que possible.