Twitter envisage des abonnements pour augmenter ses revenus

Twitter continue d’explorer l’ajout de services d’abonnement et d’autres fonctionnalités payantes pour compléter ses revenus publicitaires.

Pas emballé par les publicités Twitter? Le réseau social non plus, apparemment. Des sources de Bloomberg affirment que l’entreprise explore les abonnements et même le pourboire pour réduire sa dépendance aux publicités ciblées. Plusieurs idées seraient à l’étude, y compris un mystérieux abonnement «Rogue One», facturant un supplément pour Tweetdeck ou imposant une prime pour des fonctionnalités telles que la personnalisation avancée du profil.

L’option de pourboire peut vous permettre de payer pour du contenu spécial des personnes que vous suivez, comme une analyse détaillée des dernières nouvelles.

Bruce Falck, responsable des produits de revenus de Twitter, a reconnu les considérations de base dans une déclaration à Bloomberg, bien qu’il n’ait confirmé aucun détail spécifique. La société envisageait des options de «durabilité des revenus» qui pourraient impliquer des abonnements, a-t-il déclaré, mais il s’agissait d’une «exploration très précoce» qui pourrait ne pas générer de revenus substantiels en 2021.

La nouvelle des options payantes potentielles survient quelques jours seulement après que Twitter a acheté le service de création de newsletter Revue et a exploré des options telles qu’un bouton d’abonnement à une newsletter, bien qu’il n’y ait aucune indication que Twitter envisage de facturer les newsletters.

Twitter n’est peut-être pas le seul géant des réseaux sociaux à explorer les services payants. Alors que Facebook a déclaré qu’il aurait toujours une version gratuite, il a clairement laissé la porte ouverte à un modèle payant. Il y a une incitation claire à regarder les abonnements, en tout cas. Comme avec d’autres entreprises de technologie, les abonnements pourraient donner à Twitter une source de revenus plus stable qui n’est pas liée aux hauts et aux bas du marché. Cependant, il faudra peut-être trouver un juste équilibre – les annonceurs pourraient ne pas aimer si des abonnements éliminent ou réduisent les publicités.