L’ESA prévoit de relancer l’E3 en tant qu’événement exclusivement en ligne cette année

Les organisateurs de l’E3 prévoient de le relancer en tant qu’événement exclusivement en ligne pour cette année 2021.

La pandémie de Covid-19 est peut-être en train de changer la façon dont le monde aborde les conventions technologiques, mais elle ne les a pas complètement éliminées. Cette année verra le lancement d’un autre événement E3, mais cette fois, il se déroulera entièrement en ligne.

La plupart des joueurs ont probablement déjà vu cela venir. Blizzcon et d’autres événements similaires (y compris les conférences techniques non liées au jeu) ont déjà migré vers des formats en ligne uniquement, et après l’annulation de l’E3 2020, il n’est pas surprenant de le voir se produire ici aussi.

Ces informations proviennent du site VGC, qui a pu mettre la main sur des «documents de présentation» de l’E3 2021 envoyés aux éditeurs de jeux. Les documents contenaient des informations détaillées sur les plans E3 de l’Entertainment Software Association, bien que, bien sûr, certains d’entre eux puissent être sujets à changement (l’E3 est encore dans des mois, après tout).

Alors … Que signifient les nouvelles d’aujourd’hui pour les gamers chez eux? Commodité, les utilisateurs peuvent être assurés qu’ils ne manqueront aucune révélation ou information importante simplement parce qu’ils ne peuvent pas se permettre un billet d’avion pour Los Angeles (où l’E3 a généralement lieu).

Cela signifie également que les éditeurs, les organisateurs d’événements et les développeurs tiendront tous des keynotes entièrement numériques à regarder, avec des démos de jeux à distance et des aperçus privés disponibles pour les journalistes et les influenceurs.

Malheureusement, peu d’autres informations ont filtré. Nous ne savons pas quels éditeurs apparaîtront cette fois-ci, et les organisateurs de l’E3 n’ont pas encore mis à jour le site Web officiel avec des informations sur les plannings spécifiques.

Cela dit, nous savons que l’E3 2021 débutera le 15 juin 2021 et qu’il se terminera quelques jours plus tard le 17 juin. Comme d’habitude, vous pouvez vous attendre à de nombreuses teasers et bandes-annonces de jeux dans les mois précédant l’E3. les vraies vitrines, des démos de gameplay plus longues, par exemple, n’apparaîtront probablement pas avant l’événement lui-même.