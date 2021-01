Tony Parker : regarder le documentaire The Final Shot en streaming

Comment regarder en streaming le documentaire The Final Shot sur le joueur de basket Tony Parker ? Voici la réponse.

Le documentaire sportif passionnant Tony Parker: The Final Shot est enfin arrivé sur Netflix. Tony Parker a été six fois All-Star au cours de sa carrière dans la NBA, et il a remporté quatre championnats avec les San Antonio Spurs. Ce mois-ci, Netflix propose une rétrospective intrigante de l’un des plus grands basketteurs français à avoir jamais vécu dans un nouveau documentaire appelé Tony Parker: The Final Shot.

En plus de ce nouveau reportage, le service de streaming populaire propose déjà plusieurs films et séries documentaires incroyablement axés sur différents sports. Certains de ces titres impressionnants incluent The Last Dance, Formula 1: Drive to Survive, Anelka: Misunderstood, Sunderland Till I Die, Home Game, pour n’en nommer que quelques-uns.

De quoi parle Tony Parker: The Final Shot?

Tony Parker: The Final Shot examine la carrière prestigieuse et l’expérience captivante du parcours du joueur titulaire pour devenir l’athlète que les fans vénèrent. Dès leur plus jeune âge, les téléspectateurs pourront voir la montée du talentueux meneur de jeu et lutter pour devenir le basketteur professionnel français le plus célèbre de ces dernières années.

Regarder The Final Shot en streaming

Le documentaire sur le joueur de basket est disponible depuis hier sur la plateforme Netflix.